武漢肺炎期間HKTVmall運費調整　一文看清10大本地網購攻略

武漢肺炎疫情持續，不少網購新手改為利用香港網購平台，購買口罩與消毒用品等多種日常用品，以求最快速度搶貨。最為人熟悉的HKTVmall、Big Big Shop與士多Ztore外，傳統超市及商店百佳、惠康、屈臣氏、一田YATA其實都有開展網店業務，另外今期熱買口罩而受到關注的莎莎與卓悅都設有網購平台。不過各間網店的條款和主打略有不同，作為消費者應點選擇？

《開罐Opener》為大家進行本地網購平台大比拼，一文看清10間網購平台運費、付款方式、送貨速度等優劣處！

👇👇👇 三大標準大比拼 👇👇👇

HKTVmall - 運費上調方便搶口罩

由王維基領軍開創的HKTVmall，在數年間發展成為本港主流網購平台，貨品種類繁多，包含超市、個人護理、家具電器等13種類商品，貨品最快僅需一天就能送到府上。

網店多要訂購夠某個價錢，才有得免費送貨。但不同一般網店，HKTVmall在各區設門市自取點，如果買夠$200就可以在門市自取而不收運費，相對較便宜，也方便各區居民隨時提貨。最近因應武漢肺炎問題，HKTVmall在網頁稱因訂單太多，為加快送貨須上調免運金額，不論普通會員、VIP或自取，免運金額也上調多$100 （看下圖）。如未購滿免運金額，普通會員單次運費價格則減半，由＄80下調至$40，影響不算嚴重。

HKTVmall會員陸續受到電郵通知，2020年月4日期，免運金額會有以上調整。（郵件截圖）

值得一提，HKTVmall獨有到貨提示，用戶可以在缺貨頁面上點選提示按鈕，在商品重新補貨後就會作出提醒，讓用戶就能夠及時購買心頭好，在近期搶購口罩熱潮中就更為有用。然而記者實測相關功能，曾試過商品補貨後並無即時提醒選購，因此會出現進入頁面已經缺貨的情況。

HKTVmall獨有到貨提示，在商品重新補貨後就會作出提醒，讓用戶就能夠及時購買心頭好。（HKTVmall截圖）

HKTVmall設有會員積分制度，消費後可獲得3%至10%Mall Dollar，於下次交易時可用Mall Dollar 代替現金付款。

👇👇👇 HKTVmall詳情 👇👇👇

百佳 - 傳統超市走進網絡

百佳是不少香港家庭的最愛，以家居用品與食品為主，近年打進網路市場提供網購服務，讓港人能夠足不出戶購買百佳門市可見的多款商品。雖然百佳的免運金額要求較高，需要消費滿$800才能免除運費；但就算未滿免運費金額，單次運費僅需$30，都算抵。

屈臣氏集團旗下積分計劃易賞錢MoneyBack同樣適用於百佳網店，兌換比例為$5/1分，能夠代替現金付款外，可以利用積分兌換國泰航空旗下的飛行里數「亞洲萬裡通Asiamiles」及其他禮品。

👇👇👇 百佳詳情 👇👇👇

惠康 - 提供網購略嫌不夠方便

與百佳分庭抗禮的惠康超級市場，以家居用品與食品為主，同樣有提供網購服務，免運金額為$500，對於單一家庭購買日用品而言相信能夠輕易滿額；單次運費為$30。雖然貨物種類多，但網頁界面較累贅，字體較細小，對用家而言不算方便。

惟用戶需要留意，惠康與八達通的合作積分計劃「八達通日日賞」並不適用於網上商店，對積分黨而言頓時吸引力大減。

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Big Big Shop - 需留意退貨條款

本地電視公司TVB推出的購物商店Big Big Shop，與HKTVmall分類相似，提供超市、個人護理、家具電器等14種類商品，商品定價不過不失。

所謂轉個街口就有一間便利店，除貨品直送服務，Big Big Shop近年與本地便利店Circle-K合作，用家能夠在自選Circle-K門市提取商品，十分方便。

Big Big Shop商品種類雖然多，惟消費者委員會於19年8月至9月期間，對多間網店進行調查，當中點名Big Big Shop的退貨申請資訊透明度則嚴重不足，用戶帳戶內沒有任何申請退貨的說明或連結，用家在使用相關服務時要多加注意。

👇👇👇 Big Big Shop詳情 👇👇👇

一田YATA - 網店功能未完全開放

一田YATA定位為日本高檔超市，售賣多款生活用品、超市類商品及日本直運商品。19年開設YATA e-Shop，目標提供網上購物平台，供顧客購買一田百貨及一田超市內多款商品，直到府上，惟YATA e-Shop現時未開放全部服務，僅能夠購買部分家居電器系列商品，未能買到最吸睛的超市類商品及日本直運商品，較為可惜。

一田YATA設有會員積分制度，兌換比例為$1/1分，用戶可以利用積分兌換現金券，並於消費時使用。

👇👇👇 一田YATA詳情 👇👇👇

士多Ztore - 付款及交貨方式選擇多

士多Ztore網購平台以生活雜貨為主，並提供護理保健與扮靚纖體等類別的商品，較適合喜好養生的媽媽們。士多Ztore定價較其他實體超市便宜，另商品可以原箱購買，壓低價格，當中又以原箱飲料（可樂、檸檬茶等）最受歡迎，抵買價格受到網上用家好評，適合偏好大批入貨的用戶。

士多Ztore提供多達13款付款方式，並容許用戶選擇3項貨物交收方式；消費時可以儲Zmile笑點積分，享受士多Ztore購物優惠、生日優惠及優惠券等會員專享待遇。

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香港網上超市 - 原箱發售價格低

香港網上超市專營罐頭食品、零食醬料等雜貨，售賣商品較地道。香港網上超市的免運金額為$1000，單次運費為$50，而且到貨付款，適合擔心先付款或不想信用卡資料上載的人士。雖然免運金額門檻高，但店內全部商品皆以原箱發售，因此商品定價較低，適合一次購入大量雜貨的家庭選用，不過住蝸居就難收納貨品，入貨時要自己衡量。

經記者致電查詢，店員回應香港網上超市官方網頁暫時停止下單服務，未知重新開放時間。如需下單，可以在官方網站查找所需物品，並透過電話或電子郵件發送訂單。

👇👇👇 香港網上超市詳情 👇👇👇

生活用品網購額外3個選擇

除了以上7間超級市場，屈臣氏、Sasa、卓悅3間生活用品店，同樣有開放網上購物商店。用戶能夠在其官方網站購買到多款生活用品與美妝用品。其中屈臣氏能夠使用屈臣氏集團旗下積分計劃易賞錢MoneyBack。

👇👇👇 生活用品網購選擇詳情 👇👇👇

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