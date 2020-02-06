武漢肺炎｜8段惡搞錄音諷市民盲從謠言　肥婆有抗體、食屎治疫症

武漢肺炎下，市民除了搶口罩，更狂掃白米、廁紙甚至衛生巾，原因是一則又一則的錄音或者謠言。有網民索性食住上，自製惡搞版錄音，指食屎可以醫好肺炎、肥婆有肺炎抗體等等，諷刺市民盲目跟風。

昨日（6日）網上流傳多則消息，指內地的廁紙工廠停產，將會影響廁紙供港，不少市民聞訊即湧至超級市場狂掃廁紙，又有人擔心衛生巾同樣面臨斷供，同樣有得買就買。有網民對盲目瘋搶的現象大惑不解，為了諷刺人講你就信的市民，開始故意錄製惡搞版的「絕密消息」。

超市的貨架空空如也。(資料圖片)

由反修例示威開始，不時都有惡搞錄音，例如有少林武僧由深圳落香港，專打有頭髮的示威者；又有指中大學生已經研製出高達，更掃毀了尖山一帶的電纜云云。今次廁紙之亂，亦引爆網民創意，食屎醫肺炎、肥婆有抗體、銀紙有毒等絕密消息一一流出。一起看看這些令人哭笑不得的謠言吧，文章最後還有錄音喔！

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早前填詞人梁栢堅在FACEBOOK上發起「《愛在瘟疫蔓延時》溝女徵文比賽」，改編經典電影對白，吸引大量網民留言「參賽」」，網民更創意大爆發，當中經典改編，更笑破肚皮。包括王家衛、周星馳、張家輝等多部作品都成為素材，「如果我有多一盒口罩，你會唔會跟我走？」，以大量啜核改編對白，抒發對口罩荒的不滿，以及諷刺坊間出現二手口罩的現象。

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