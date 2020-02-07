【武漢肺炎】32張病毒擬人化插畫　詭異甜笑奉上劇毒蝙蝠湯

武漢肺炎陰霾下，有網民苦中作樂，將冠狀病毒擬人化，創作出大量冠狀病毒醬（Coronavirus Chan），大多都有著蝙蝠以及旗袍形象，更有角色捧著一碗蝙蝠湯，露出愈看愈詭異的笑容…

早在上個月，美國論壇如4chan、Reddit等，已經出現對冠狀病毒醬的討論，插畫師們紛紛大展身手，用不同風格將心目中的冠狀病毒畫出來。雖然目前仍未有最終定案，但大致上的形象，都離不開旗袍、包包頭、蝙蝠，以及…啤酒？

她手上拿的是甚麼啤酒？（https://i.imgur.com/vlLQ7jl.png）

原來角色手上的啤酒是墨西哥著名啤酒品牌Corona，因為跟冠狀病毒（Coronavirus）名字一樣，而意外成為了插畫家們的素材，因此除了象徵中國的旗袍、病毒來源的蝙蝠，不少角色都成為酒鬼，手拿一枝Corona，這也是國外朋友才懂的了。更有插畫家將冠狀病毒醬，跟之前的伊波拉醬畫在一起，雖然外形可愛，但圍觀的網民仍非常清醒：「最好還是不要讓我遇上她。」

冠狀病毒ｘ伊波拉（Reddit）

↓↓↓ 按圖看冠狀病毒醬 ↓↓↓

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神人經常有，不過得閒的神人就不是特別多，日本YouTuber「おっさんチャンネル」近日將14位活躍於昭和時代（1926 - 1989年）的美女演員「現代化」，以修圖技術為一眾美人的黑白照上色、加添現代妝容及髮型，令不少網民驚為天人。

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