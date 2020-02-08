【多圖】幫侄兒做功課意外覺醒神技　日本大叔變超強木雕大師

正所謂「天生我才必有用」，每人都各有所長，若自覺一無是處的話，很有可能只是未發現自己的潛能而已，說不定有朝一日能迎來大放異彩的一刻呢！

最近日本一位大叔成為網上熱話，皆因他某日幫侄兒做功課時，意外發掘到自己有驚人的木雕天賦，現已成為有名的木雕大師。

川崎先生經常獲邀出席節目及展覽。（Twitter@sawsnht）

川崎誠二今年36歲，出生於日本靜岡縣沼津市。原本於東北大學就讀建築社會環境工學，但及後於2013年中途退學。某日幫忙侄子做暑假作業時，雕了一個木製吐司，於Twitter分享後意外爆紅，發現自己很有木雕天賦，便開始往這方面發展。

34歲才正式開始學習木雕的川崎先生現已成為一名木雕導師，經常於Twitter分享新作，其逼真程度令網民讚嘆不絕！自問眼力好的朋友，不妨測試自己能否看出真偽吧！

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除了超逼真的作品外，川崎先生亦喜歡製作可愛的動物小擺設。

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