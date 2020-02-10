《上流寄生族》海報為何把眼睛遮蔽？　分析3個海報中隱藏的秘密

2019年的韓國電影《上流寄生族》，於今屆奧斯卡頒獎典禮拿了最佳國際電影、最佳導演、最佳原創劇本、最佳電影等4個獎項，成為大贏家。在看這部電影之前，其實看它的海報已經十分有趣。到底為甚麼要將人物的眼睛遮著？海報中那雙腿又是誰？

《上流寄生族》韓國版海報

《上流寄生族》國際版海報

劇情簡介

2019年韓國電影《上流寄生族》，由宋康旲、李善均、崔宇植、曹如晶、朴素淡等人主演，講述一家四口原本以摺PIZZA外賣盒維生，非常窮困。有一天，長子替朋友到一家富裕家庭補習。經介紹之後，結果一家四口最後都成功在這個富有家庭下生活。之後，他們趁著主人家外出旅遊時，企圖霸佔整間豪宅，之後，一連串「不可思議」的怪事就開始發生......

「寄生」於上流家庭的一家四口／《上流寄生族》劇照

海報隱藏玄機？

這部電影反映了社會上貧富懸殊、人性醜惡等問題，劇情「反轉又反轉」，結局更是出乎意料之外。除了電影內容拍得好，其實在海報設計方面，亦花了不少心思，有些細節甚至是連導演也不知道。影評家、拍攝海報的攝影師都紛紛出來分析電影海報當中隱藏的玄機。

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除了韓國版海報之外，《上流寄生族》還推出了多國的不同版本，仔細看的話，亦能看到一些關於電影內容的細節。

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導演大有來頭

導演奉俊旲，憑著這部電影獲得奧斯卡的最佳導演獎。今年50歲的他，在韓國一直都是數一數二的導演。《殺人回憶》、《韓流怪嚇》、《雪國列車》、《骨肉同謀》等都是他的作品。除了奧斯卡之外，他亦曾獲法國坎城影展的「金棕櫚獎」、金球獎的「最佳外語片」等獎項。