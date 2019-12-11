參演《18歲的瞬間》、《Vagabond》　8歲男童憑「神顏」登熱搜

韓國娛樂圈盛產俊男美女，就連童星的外貌級數也與眾不同！近日，一名8歲的男孩登上韓國熱搜，他就是在電影《上流寄生族》中飾演充滿藝術天份的多頌的演員鄭賢俊（譯音）。登上熱搜的原因，全因為有網民發現了他的「神級外表」！

鄭賢俊於電影《上流寄生族》中，飾演充分藝術細胞的多頌／《上流寄生族》劇照

年紀輕輕已經有「暖男級外表」／ig@hyeonjun_mama

2011年11月8日出生的鄭賢俊（譯音），現年8歲，2017年電視劇《你太過分了》就是他的出道作。在正式出道之前，他曾經參與兒童節目及廣告的演出，亦曾經是SM娛樂公司的第一期kids model，演出經驗豐富。

今年可說是他的「豐收年」，在5月份他參演的電影《上流寄生族》好評如潮，而他在戲中飾演的角色多頒所畫的圖畫，當時成為了網民熱烈討論的話題。除此之外，他又參演《18歲的瞬間》、《Vagabond》等人氣電視劇，演技受到大眾的肯定，今年10月更成為了由韓國青少年及小朋友票選出來的「最受歡迎童星第１位」。得獎後，他表示「沒有想過我可以拿到，非常感謝大家，以後一定會成為更努力的演員」。

除了演技好之外，近日他因為「神級外貌」而成為了網民熱話。雖然只得8歲，但外表已經充滿「暖男氣息」，五官非常精緻，輪廓又深，因而迷倒了不少姐姐粉絲。大家都直呼「戀愛了」、「我愛上他了」、「年齡差距不是問題」。相信大眾都很期望他日後的演出！