FoodPanda新推生活百貨網購送遞平台 　實測pandamart6大注意位

武漢肺炎持續蔓延，港人寧願足不出戶，都不願落街消費。網上外賣平台 FoodPanda 近日正式推出生活百貨送遞平台pandamart ，聲稱用戶可以在其網上訂購到生活所需用品並限時送上門。《開罐opener》為大家實測下網購流程，了解下平台是否夠user friendly，運送速度是否合理。

官方稱最快15分鐘送達

香港多數網購平台往往需要一天以上才能將商品送遞至手中，而FoodPanda提供的pandamart網購服務最近登陸香港，官方強調商品落單後最快15分鐘就能送達目的地，新開業期間更推出免運費及減價優惠搶客。

其實優惠都是其次，一個網購平台最重要是貨品選擇既多又優質，定價不比實體店貴，以及送貨速度是否理想。記者實測該平台服務，發現新功能有優有劣，總結以下6大注意位。

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記者實測送貨服務 送貨時間中規中舉

在記者親身嘗試pandamart送遞服務時，特別提到官方宣稱最快15分鐘送到的講法，的確略有誇張。參考FoodPanda資料，pandamart上月試業期間平均送貨時間為25分鐘。

再參考記者實測結果，記者於荃灣西嘉達環球中心，分別向距離1至2公里內的商店 —— 「鴻福堂」與「春日屋零食店」預訂食品，手機app卻顯示預計送遞時間皆約30分鐘左右，與官方稱15分鐘的講法相差一倍。

可參考預計到達時間

記者出稿日早上嘗試使用pandamart下單購物，卻發現因天雨影響，外送速度受到影響；而在中午時段，又因為屬於商戶繁忙時段，用戶暫時無法透過應用程式下單，可見實際送貨時間會受到路面、天氣、商戶、距離等多種因素影響。但記者參考訂單界面中的「預計到達時間」，兩張訂單均能夠在「預計到達時間」內準時送達目的地，所以建議大家以實時預告送達時間為參考。

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購物前需先設定帳戶

pandamart的運作模式與其他網購平台並非一致，新手上路或許有點難度。記者整合了PandaMart帳戶申請設定全流程，按照以下教學順序，就可以順利在家網購。

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情人節推下單限定優惠

pandamart在情人節期間推出優惠，在14日前於指定商戶下單，除卻運費消費滿$300，全單價格將減$100。不過參與今次優惠的商戶不算太多，有興趣的話，就要搜尋看看自己附近有沒有適用此優惠的商戶了。