MT在家工作變行山收警告　專家提醒打工仔勿犯「行山銀行」4宗罪

近日網上流傳六名恒生銀行管理培訓生（MT），趁公司安排在家工作便相約一同行山，其後又將合照放上 Instagram，事件最終被揭發。有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」提醒一眾打工仔，要學會「行山銀行」風波的4個教訓！

武漢肺炎疫情持續，政府及不少公司都安排員工在家工作，以減低傳染機會。近日網上熱議六名恒生銀行管理培訓生（MT），趁公司安排在家工作「偷雞」約行山，驚動高層，最後齊齊收警告信，更傳有公司因而要求其他同事準時打卡，令不少「work from home」 的朋友仔大感不忿。

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企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」指，「行山銀行」風波完全突顯出職場初哥欠缺觸覺，「返工時間偷懶去行山，你都會靜靜雞啦，唔會咁肆無忌憚，仲要互Tag！更明目張膽係社交平台分享」。Son姐又狠批6人「覺得做法無問題」，就是最大問題，「若要人不知，唔好咁低B」。站在管理層角度，Son姐提醒一眾打工仔，要學會「行山銀行」風波的4個教訓，引以為誡！

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Son姐又提醒 Home Office 的打工仔們，若上司疑心病重，成日奪命追魂Call，切忌以心為心，做完先一次過交代進度，「明知上司疑心大，就要每日Update佢。唔好等佢問你知講，做到咁上下要去問下佢意見」，幫佢刷存在感，實行「煩返佢轉頭」。

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武漢肺炎下，不少朋友都要Home Office，不過不是個個人都習慣，甚至跟預期有落差，一起來看看Home Office必經的9件事。

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