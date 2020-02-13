行山銀行｜打工仔想HomeOffice應怎向老闆爭取？ 專家教談判5部曲

武漢肺炎疫情持續，政府及不少公司都安排員工在家工作，以減低傳染機會。加上網上熱議的「行山銀行」小風波，讓大家更關注在家工作的成效。話雖如此，但不是每個上班族都可以獲得 Home Office 的機會。想向上司提出在家工作，但又不知如何開口？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

網上見人人討論在家工作 work from home，仍要回辦公室上班的你，心裹感到不是味兒，擔心出入會感染病毒。正所謂談判都要知道自己有冇籌碼，有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏「Son姐」提醒打工仔，提出在家工作的要求前，應檢視以下5點。

面對武漢肺炎危機，有公司讓員工在家工作，但不少中小企都要求員工正常上班。（資料圖片）

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可以 在家工作就等於「一天都光哂」？有不少打工仔在網上開PO，大呻Home Office辛酸。有網民指Home Office 比在辦公室工作更辛苦，因為跟同事的交流很少，很多東西都會產生誤會，更重要的是，老細們都會假設他們是全天候上班，有開工冇收工。

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