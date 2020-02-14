《阿斯達年代記》演員醜聞多籮籮　韓網民要求三大演員退出第二季

南韓戲劇《阿斯達年代記》耗資近4億港幣打造夢幻場景，收視率卻相當低迷，加上演員宋仲基、張東健、日本藝人唐田英里佳接連出事，連導演金元錫都辭去工作，戲劇一波三折。令劇迷意外的是，製作公司Studio Dragon 於13日宣布9月開拍第二季，且有傳言演員皆有意願繼續演出，反引起韓網反彈，留言炮轟「把不倫女、離婚男去掉」、「張東健自己看著辦退出吧」、「第二季還有誰想看」。

張東健又陷入約炮醜聞被韓國網民退出拍攝第二季。（《阿斯達年代記》劇照）

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《阿斯達年代記》打著全新題材、重金打造大場景、宋仲基退伍後首度回歸等話題，2019年6月播岀時，受到很多人關注。然而，故事內容新穎，卻沒有吸引到南韓觀眾，不少人直呼「看不懂內容」、「劇情太複雜」，不僅如此，戲劇播岀沒多久，宋仲基與前妻宋慧喬爆出離婚新聞，收視率一路低迷，劇組原本信誓旦旦表示「會推出第二季」，劇終後卻遲遲沒有消息。

第二季還沒定案，出演的演員張東健又陷入約炮醜聞，他與好友朱鎮模多年前的聊天訊息遭駭客外洩，聊天卻都是討論女生外貌、比堅尼以及約炮等內容，雖有網友替他們緩頰「男生之間的話題難免談到女生」，形象依舊受到打擊。

宋仲基與前妻宋慧喬爆出離婚新聞，被視為劇集收視率低的原因之一。（《阿斯達年代記》劇照）

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近來，劇中的日本演員唐田英里佳又爆出與男星東出昌大不倫戀，出演的演員接連出事，跟著影響到劇迷的心情。韓媒13日曝光《阿斯達年代記》即將展開第二季製作，製作公司Studio Dragon接著證實「最快9月、最晚10月開拍」，有傳除了已在劇中領便當的演員，其餘演員都極有可能繼續出演。

然而，此消息一出，韓網一片反對聲浪，有網友毒舌表示「把不倫女、離婚男刪了吧」、「就算有第二季還有誰想看啊」、「以tvN的戲劇來說，真的很無聊」、「智媛姐快逃」、「妥坤（張東健）自己看著辦退出吧」，也有人表示「製作公司很有勇氣」。

唐田英里佳爆出與男星東出昌大談不倫戀。（《阿斯達年代記》劇照）

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