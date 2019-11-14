G級周子瑜喪修圖？　P黃蜂腰背景疑走樣　祈錦鈅一句霸氣KO網民

女星祈錦鈅有「G奶子瑜」封號，身材姣好的她過往常大方展現她的性感曲線，就算進軍歌壇後變得略為保守一點，但緊身衣一穿，仍掩飾不住好身材。不過她日前在IG曬出胸前雄偉的自拍照，遭網友留言「腰那邊修圖後面櫃子歪掉了啦」質疑P圖過度，讓她爆氣回嗆「你要丟人現眼我這裡完全不歡迎」。

祈錦鈅身材姣好。（IG@maxinechiii）

祈錦鈅寫道：「我可以不管你們這些腦洞的在其他地方怎麽講，但是這是我的版，是我自己的空間。你要丟人現眼我這裡完全不歡迎，請退追，我也不差你這種人的關注。大家也都知道我個性，別人對我好我就好，沒理由你沒教養我還得慣著你。請好好讀點書少照鏡子。」

祈錦鈅不時分享纖腰照。（IG@maxinechiii）

對於祈錦鈅爆氣回應，有網友便勸她「不要生氣啦」、「這種留言沒必要回啦」，而有網友則認真查看照片，表示「應該是桌子的轉角吧」、「那櫃子本來就長那樣吧」，大部分網友認為祈錦鈅確實好身材，甚至擁有川字肌，建議該名質疑的網友可以抽空參加見面會見見本人，祈錦鈅確實身材很好。

祈錦鈅因身材好加上外貌酷似周子瑜而被封為「G奶子瑜」。（IG@maxinechiii）

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