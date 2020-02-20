FURLA網購開倉一折起　手袋/銀包低至$200　精選20款必買款式

OL勁愛的手袋品牌FURLA終於有開倉！今次減價促銷平台OnTheList與FURLA合作，推出限時網購減價優惠，精選手袋、銀包及配飾激減低至1折。就算武漢肺炎殺到嚟，宅在家中都可以上網照買！

OnTheList由即日起至2月26日，一連7日推出網上限時減價，網站更設買滿$500免運費郵寄服務。記者上活動網站查看，多款商品仍有庫存，款式也不俗。大多數手袋款式在5折左右，雖然未見1折誇張價，但對於甚少減價的FURLA而言，絕對是大驚喜。

部分款式於網站內有多色選擇，記者挑選部分抵買款式，即刻按圖看款式與價格！

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手袋以外，小物袋與銀包都有驚喜，除了OL至愛的簡約款式，同時也包含不少男裝款。記者在活動網站隨意查看，就見到數款低至2折的商品，原價$1,030的 Golosa S Coin Case Mela 零錢包，折後只需$200就能入手。

不過要講低至一折，記者暫時只見一對男裝鞋款一折發售，不過網店商品不斷更新，有興趣搶低價商品就要留意了。

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提提大家，想參與OnTheList開倉及限時網購優惠，必須先在其網站登記成為會員，費用全免，登記過程也相當簡單。以記者為例，在相關網頁填寫資料後，等待電郵認證，全過程約在5分鐘內。

另外OnTheList門市都有做FURLA減價優惠，同樣需要先成為會員才能入內購物。開放日期由即日至22日，款式與網店略有不同，有興趣可以去碰碰運氣。

日期：20/2（8am-10pm）、21/2（10am-8pm）、22/2（11am-5pm） 地址：中環都爹利街6號印刷行地下（顯示地圖）

※ 優惠詳情以OnTheList公佈為準

同期細CK官網都有優惠！

如果睇唔啱款式，同期CHARLES & KEITH（細CK）官方網站都有優惠，多款手袋、銀包、卡套低至4折，最平$49就買到，購買兩件以上指定減價商品更額外折上折，有9折優惠。

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