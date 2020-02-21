橋本環奈雙眼被「開發」成隱形眼鏡　琥珀色天然美瞳女生超羨慕

被封為「千年一遇美少女」的日本知名女星 橋本環奈不單擁有神級顏值，而且還有一雙天使美瞳，令天下女生都超羨慕。

近日日本樂敦製藥旗下隱形眼鏡品牌Aimable正式宣佈與橋本環奈合作，打造出「橋本環奈隱形眼鏡」。

（YouTube@Rohtoofficialchannel）

可能由於橋本環奈的琥珀色瞳孔太搶眼，不少女生到處打聽她是用哪款Color Con，不過這次計畫打破一直以來的迷思，原來橋本的天使美瞳是天生的！

她亦於訪問中表示自己視力良好，而且戴隱形眼鏡會有種違和感，感到不舒適，因此不怎會戴隱形眼鏡。其實從她小時候的照片也看得出那琥珀瞳孔是天生的，不愧是千年一遇美少女...

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長大後美瞳更加明顯，再配合這顏值，上天也太不公平了吧... 順帶一提，橋本環奈是純正日本血統，並不是混血兒。

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這款「環奈Eye」予定於2020年7月發售，有興趣的人士可到Aimable官方Twitter（@aimable_rohto）留意最新情報。