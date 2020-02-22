【90後必看】11位日劇女神全盛時期顏值大比拼　哪位才是你最愛？

在90後成長的年代，陪伴我們的是一套又一套的日劇，亦有不少青春無敵的絕世美女冒起，令男生們的「老婆」也換了一個又一個。 到了今天，雖然她們都已年過30，但仍風采依然，並成為一線日劇女神，不過相信當年她們的美貌所帶來的震撼感，會永遠長留於觀眾心中！

近期日本30代女星的全盛時期成為網上熱話，小編收集了不同網民的意見，整合各女神全盛時期的作品，來回味一下她們的絕世神顏吧！（排名不分先後）

（新垣結衣 東京メトロ TOKYO HEART CM）

【1】新垣結衣（31歲）

當然，結衣BB現在仍然超美。（Pinterest）

全盛時期：《父女七日變》（2007）、《戀空》（2007）

結衣於2001年起成為女中小學生人氣雜誌《ニコラ》模特兒，2005年正式於日劇《Sh15uya》作為演員出道，同年與長澤雅美合作《東大特訓班》時的黝黑肌膚亦令人印象深刻。

其後於2007年《父女七日變》一劇爆紅，劇中結衣青春活潑的黑長直形象俘虜萬千少男，同年的電影《戀空》令她人氣更上一層樓，從此奠定女神地位，不少人認為當時的結衣是最美的。

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+ 11 + 10 + 9

【2】堀北真希（31歲）

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全盛時期：《野豬大改造》（2005）

說到日劇女神，又怎麼不能提及野豬妹 堀北真希呢？當年於亞視開播的《野豬大改造》，相信也有不少人看過吧！

05年堀北真希於《電車男》飾演主角妹妹後開始嶄露頭角，同年的《野豬大改造》令她人氣急升，07年的《花樣少年少女》令她攀上人氣巔峰，可惜於2016年懷孕後急流勇退，以家庭為重心而暫停藝能活動。

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+ 3 + 2

【3】戶田惠梨香（31歲）

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全盛時期：《LIAR GAME》（2007）、《死亡筆記》（2006）

與之前兩位一樣，戶田惠梨香也是88年出生，於05年參演《野豬大改造》開始嶄露頭角，06年《死亡筆記》電影版中飾演彌海砂一角令她極速爆紅，07年《LIAR GAME》被認為是戶田的全盛時期。

不過，戶田近年被認為極速劣化，或許與她現時太瘦有關。

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+ 8 + 7 + 6

【4】長澤雅美（32歲）

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全盛時期：《龍櫻》（2005）、《淚光閃閃》（2006）、《求婚大作戰》（2007）

長澤雅美04年憑電影《在世界中心呼喚愛》爆紅，其後05年《東大特訓班》令她人氣急升，07年與山下智久合作的《求婚大作戰》令她登上人氣頂峰，招牌天使笑容融化了無數男生的心。

長澤雅美與新垣結衣當年可算是一時瑜亮，甚至有日本網民評為「瞬間最大風速是長澤雅美；最有安定感則是新垣結衣」。

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+ 13 + 12 + 11

【5】綾賴遙（34歲）

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全盛時期：《在世界中心呼喚愛》（2004）、《我的機械人女友》（2008）

綾賴遙於01年正式作為演員出道，同時亦於寫真界發展，04年與山田孝之合作日劇《在世界中心呼喚愛》爆紅，及後開始以演員為重心，慢慢淡出寫真界，08年電影《我的機械人女友》演出及造型亦令人印象深刻。

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+ 7 + 6 + 5

【6】廣末涼子（39歲）

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全盛時期：《沙灘小子》（1997）、《鐵道員》（1999）

廣末涼子可算是日本的短髮女神，由與竹野內豐、反町隆史兩位男神合作《沙灘小子》後爆紅，更於90年代後半引起短髮熱潮。

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+ 4 + 3 + 2

【7】佐佐木希（32歲）

nozomisasaki_official

全盛時期：《出租天使》（2009）

未正式成為演員前的佐佐木希已經是人氣相當高的模特兒，09年主演電影《出租天使》令她人氣更上一層樓，並開始她的演員生涯。

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+ 6 + 5 + 4

【8】澤尻英龍華（33歲）

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全盛時期：《一公升眼淚》（2005）

當年《一公升眼淚》可算是震撼兩岸三地，超凡的演技加上日法混血的無敵外表，可算是前途無可限量。

遺憾的是她紅起來之後接連爆出不少負面新聞，近期也因為吸毒而大有可能終結演藝生涯。

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+ 5 + 4 + 3

【9】北川景子（33歲）

（《VoCE》）

全盛時期：《零秒出手》（2009）

到現時仍是國民女神的北川景子於07年日劇《抹布女孩》中開始爆紅，09年與山下智久合作的《零秒出手》相信是不少90後的青春回憶。除此之外，北川景子亦於06年參演美國電影《狂野時速3》，讓不少外國人也迷上她！

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+ 10 + 9 + 8

【10】石原聰美（33歲）

（Pinterest）

全盛時期：不明

顏值隨著年齡上升的人可沒多少，石原聰美就是其中一位，初出道時外表並不突出，甚至被網民嘲她於04年日劇《五個撲水的少年》時十分醜。

不過隨著時間推移，石原也減去臉上的Baby fat，慢慢變成今天的女神，更於16年日劇《校對女王》成為潮流教主，可算至今仍未知她的全盛時期。

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+ 4 + 3 + 2

【11】深田恭子（37歲）

全盛時期：不明

跟石原聰美一樣，深田恭子也是位凍齡魔女，甚至比初出道時與金城武合作《神啊!請多給我一點時間》（1998）時更美，去年日劇《初戀那一天所讀的故事》更以36歲之齡飾演25歲補習班導師，完全沒違和感。

（《神阿!請在多給我一點時間》／《初戀那一天所讀的故事》）

哪位才是你心目中最愛呢？不妨留言討論一下吧！