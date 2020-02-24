開倉減價｜蘋果產品低至75折　Macbook Pro $6,499起　包一年保養

新冠肺炎（武漢肺炎）殺到埋身，日日Home Office點可以冇部性能好嘅電腦？最近有商戶推出Apple電腦開倉優惠，多款規格全新MacBook Pro低至75折發售，最平$6,499有交易，而且全部貨品都享有原廠1年保養，相當抵買！

今次商戶Cyber-Pro進行開倉優惠，將會售賣共10款規格MacBook Pro。所有售賣機款皆為蘋果認證翻新機，出產年份為2016年至2018年，顏色選項有太空灰與銀色，包含原廠一年保養。優惠期由即日開始，售完即止，記者向店員查詢，店內仍有不少存貨，不用擔心撲場空。

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+ 6 + 5 + 4

今次開倉僅售賣MacBook Pro機款，想入手其他蘋果商品的朋友難免會失望。不過如有意將家中電腦升級，不妨考慮用MacBook Air的預算，購買更高規格的Macbook Pro。

商戶：Cyber-Pro Computer Ltd 日期：即日起 至 2月29日（售完即止） 地址：深水埗福華街146-152號黃金電腦商場地面23號 深水埗欽州街94A高登電腦中心1樓100-101號 時間：12:00 - 20:00

※ 所有機款1年原廠保養優惠 ※ 數量有限，售完即止

Amazon iPad有優惠

如果想入手iPad的話，稍早前記者發現Apple在美國網購平台Amazon US有減價，截稿日時記者再次查詢，發現部分iPad型號及規格仍然有優惠，減幅約在7折至8折左右。其中入門款式 iPad 32GB Wi-Fi 版本價格折後2000港元有找。

此版本iPad於香港定價HKD$2,599，現在Amazon US則為約HKD$1939，節省高達HKD$660。（Amazon US）

商品包全球保養，不過貨量不算多，而且網購價格隨時變更，詳情可以到內文觀看：

iPad/iPad Air/iPad Pro網購減價 劈價75折起 折後2000港元有找