男女理想身高│最Gfable、Bfable的高度Top10　男生180cm只排第2？

近日在微博上掀起討論的話題，認為最受歡迎的男女生身高是多少，答案揭曉後引起熱論，其實不管身高多少，健康與充實自己就是最重要的魅力！

究竟最受歡迎的男女生身高是多少，當然戀愛不是簡單只在乎外貌，更重要的是三觀與個性都契合，才有可能走到最後，也有人說，真正愛你的人無論你是高矮胖瘦，就算是矮小又有什麼關係，他也依然願意為你彎腰低頭。

▼▼▼按圖放大看最受男生歡迎的女生高度排名▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

最受男生歡迎的女生身高 第一名 160cm 第二名 165cm 第三名 158cm 第四名 162cm 第五名 170cm 第六名 155cm 第七名 172cm 第八名 168cm

▼▼▼按圖放大看最受女生歡迎的男生高度排名▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

最受女生歡迎的男生身高 第一名 178cm 第二名 180cm 第三名 173cm 第四名 175cm 第五名 185cm 第六名 182cm 第七名 170cm 第八名 190cm

除此之外，引起討論的還有一個男女身高認知表，簡單分析了幾個身高在一般人心中的大致想法。其中的評語參考就好，各個身高都各有優缺點，不要太過認真的看評語！

男生

160cm 太矮了、165cm太矮了、170cm很勉強、175cm還可以、178cm受歡迎

180cm很完美、183cm嫁嫁嫁、185cm嫁嫁嫁、190cm好可怕

女生

155cm看起來挺可愛的、158cm很適合摸頭、160cm很有女孩子的感覺、165cm還不錯

168cm女神身高、170cm周圍的人羨慕、175cm模特兒身高、178cm難嫁、180cm好可怕

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：最受歡迎的男女生身高揭曉！這兩個高度的「理想男友/女友」根本是百搭款】