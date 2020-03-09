喪屍來了你得3小時準備　網民總結13項對策　有種物資比糧食重要

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，不禁令人聯想起關於病情的電影，有網民忽發奇想：「如果三小時後會有喪屍（Zombie）出現，你會如何準備？」引來大批網民留言認真討論，更突破了盲點！

有傳言指武漢肺炎是人造病情，不少人信以為真，更幻想會否出現如《Walking Dead》、《生化危機》等喪屍情節。對於網友的的問題，有網民非常認真地分析可行的方法，更提出了一個極少在喪屍片中看到的情節，就是要快速煮食，原因是可能會隨時停電，到時你有再多的白米、食物，煮不熟你也吃不了。

如果你只有三小時準備，你會做甚麼？

網民的認真分析令圍觀網友嘖嘖稱奇，更刺激了不少搞笑而有趣的提議，例如死前要好好裝扮一番，做隻出眾奪目的喪屍等，意外引發不少笑彈。

按圖看網民高質對策，生存機會只留給有準備的人😎👇👇👇

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【同場加映】

港鐵屯馬綫第一期早前已經通車，連接大圍及鑽石山，其中一個新站「啟德」，大家對名字不陌生，但你又知不知道，啟德這個地方，到底名字由何而來？啟德亦很受飛機師歡迎，原因不是因為風景好，而是因為這個地方很危險？同時原來啟德地下埋了一條巨型石橋，它的用途是甚麼？

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