新冠肺炎│南韓新天地教會李萬熙跪地道歉　信徒家人力數教會5宗罪

首爾市政府日前以「過失殺人」等罪名，起訴新天地教會教主李萬熙。他被指刻意隱瞞信徒行蹤，阻礙相關部門的檢疫工作進行。而在過去的週末，「新天地受害人連團結」於首爾集會，力數教會5宗罪，要求政府徹查教會。

約30名市民日前於首爾集會，要求政府徹查新天地教會／《中央日報》圖片

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創教36年 超過20萬名信徒

新天地教會，全稱「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」，1984年3月14日由韓國人李萬熙建教。他自稱是耶穌轉世，亦指《聖經》裡面的隱喻，只有他才看得明，現時於韓國約有20萬信徒，版圖亦擴展至中國、日本、美國。不過，由於教義及宣教手法，不少宗教組織都視它為異端。

新天地教會創教人李萬熙，在3月2日舉行記者會期間，下跪向全國國民表達歉意／YTN截圖

隱暪教徒行蹤

韓國新型冠狀病毒疫情持續擴散，截止3月2日韓國時間早上9時，累積個案達4,212宗，患者集中於大邱區，其中大部份人都與新天地教會有關。首爾市政府於3月1日，以「過失殺人」等罪名，起訴新天地教會創教人李萬熙。當局表示，李萬熙向政府提交的教徒名單中，涉嫌故意隱瞞和刻意提交錯誤資料，阻礙相關部門進行檢疫工作。

新天地教會發言人曾於2月發表講話，表示他們才是這場疫情的最大受害者。

教徒家人集會要求政府徹查

30多名來自「新天地受害人團體」的人，2月27日於首爾大檢察廳外集會，要求政府徹查新天地教會，及求助信徒。參與集會的人，包括新天地教會教徒的家人，及一些前教徒。他們力數教會5宗罪，不少人一邊說一邊哽咽，希望政府及外界關注事件。

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播毒大媽自辯：我都係食死貓

自從2月18日，韓國出現第31名確診者後，疫情便迅速蔓延。該名患者是一名61歲、居住大邱的新天地教徒。在確診之前，曾因為交通意外而入院。期間出現發燒、肚瀉等徵狀，仍然拒絕接受相關檢驗，並在區內四處活動，被指是「超級傳播者」。她早前接受多間韓媒訪問，澄清及解釋傳聞，並指自己都是「食死貓」。

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