武漢肺炎│韓國超過700宗確診大失控　5大因素令疫情迅速蔓延？

韓國武漢肺炎確診人數持續上升。截止2月24日韓國時間早上9時，韓國的確診個案已經突破700宗，共有763名感染者，當中7人死亡。自從2月18日出現第31名確診者之後，確診人數便迅速增長。韓國政府日前亦將「全國傳染病危機警報」上調至最高級別「嚴重」。韓國的疫情迅速增加，不少網民指或許跟韓國的文化有關。

韓國全國各區均有確診個案，包括首爾、釜山、濟州等旅遊勝地／newsis圖片

「新天地教會」成為最多感染者的群體／news1圖片

確診人數超過700 專家：冰山一角

截止2月24日韓國時間早上9時，韓國確診武漢肺炎的人數有763宗，比前一日上升161宗，其中7人死亡。曾經研究2015年爆發疫症MERS的韓國高麗大學醫院感染內科教授金宇宙（譯音）在接受韓媒《ohmynews》訪問時表示，韓國政府在防疫一戰已經打敗仗，並指現在的確診者只是「冰山一角」。

金宇宙／ohmynews圖片

5大情況或令疫情迅速蔓延

自從2月18日，韓國出現第31名確診者之後，韓國疫情便開始蔓延。該名患者是是一名61歲、住在大邱的女子。在發病之前，曾經多次到新天地教會參加崇拜，又到酒店參加婚禮。日前新增的161名患者中，有129名都是與新天地教會有關。除了因為這名自私的大媽之外，韓國的5個情況亦令人非常擔憂疫情會繼續擴散。

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