日女神級易容變TWICE Mina　素顏震驚網民：這化妝技術太強了！

撰文：抹茶仔
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古語有云，「世界上沒有醜女人，只有懶女人」。當今世上，有各種形形色色的化妝品，只要肯下苦功練習，任你外表平凡也可以變偶像神顏！
近日日本有位女生分享自己的化妝前後對比，由普通女生變身成人氣韓國偶像組合TWICE的Mina，令不少網民大為震驚！
（Twitter@kira_kumna , @crazyapple53）
這位女生叫Rina，近日於個人Twitter自嘲醜得像隻老鼠，靠努力練習不同化妝技巧，總算能讓自己由醜小鴨變天鵝。
她亦於YouTube分享化妝過程及心得，不少網民表示超震驚，沒想到化妝後竟與TWICE Mina相似度達9成，而且素顏差距也不少，簡直就像易容一樣！
↓↓↓點擊圖片觀看化妝前後對比↓↓↓
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Rina熱愛韓國偶像文化，除了當YouTuber外，她還經營叫「Like A Miracle」的飾品店，專門搜羅偶像們佩戴過的飾品。
↓↓↓點擊圖片觀看Rina其他照片↓↓↓
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Twitter原文
ドブネズミからメイクだけでTWICEミナちゃん風に、、、私なりに頑張りました🥺— ♡𝓡𝓘🧸𝓝𝓐♡ (@kira_kumna) March 4, 2020
ボツにするか迷ったけどインスタライブで意外と好評だったので動画出します！
今日の夜中か明日アップできます。
ワンス必見なので是非拡散よろしくお願い致します、、、🙇♀️
プチプラコスメ多めで真似しやすいと思います☺️ pic.twitter.com/Jzepdfcds2
化妝片段