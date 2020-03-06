日女神級易容變TWICE Mina　素顏震驚網民：這化妝技術太強了！

開罐
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古語有云，「世界上沒有醜女人，只有懶女人」。當今世上，有各種形形色色的化妝品，只要肯下苦功練習，任你外表平凡也可以變偶像神顏！

近日日本有位女生分享自己的化妝前後對比，由普通女生變身成人氣韓國偶像組合TWICE的Mina，令不少網民大為震驚！

（Twitter@kira_kumna , @crazyapple53）

這位女生叫Rina，近日於個人Twitter自嘲醜得像隻老鼠，靠努力練習不同化妝技巧，總算能讓自己由醜小鴨變天鵝。

她亦於YouTube分享化妝過程及心得，不少網民表示超震驚，沒想到化妝後竟與TWICE Mina相似度達9成，而且素顏差距也不少，簡直就像易容一樣！

↓↓↓點擊圖片觀看化妝前後對比↓↓↓

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Rina熱愛韓國偶像文化，除了當YouTuber外，她還經營叫「Like A Miracle」的飾品店，專門搜羅偶像們佩戴過的飾品。

↓↓↓點擊圖片觀看Rina其他照片↓↓↓

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Twitter原文

化妝片段

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