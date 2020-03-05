【勵志】告白時因太肥被拒　105kg日印混血胖子勁減35kg變大帥哥

常言道「肥仔都是潛力股」，只要減掉表層脂肪，縱不能變成男神，但起碼能給人清爽健康的印象。不過世間有這麼多美食誘惑，並不是每個肥仔都能下定決心踏上減肥之路。

近日日本一位混血兒於電視節目《ザ！世界仰天ニュース》分享他的減肥故事，由於他減肥後實在太帥，於網上引起不少話題。

（節目截圖）

Lahat（音譯）今年24歲，媽媽是日本人，爸爸是印度人，夫妻二人於愛知縣經營咖哩店，自小已有無限咖哩享用，加上爺爺嫲嫲的過份溺愛，令他養成暴飲暴食的習慣，升上中學時已重達85kg（約187磅）。

模擬片段（節目截圖）

由於Lahat是混血兒，不少女生都聞風而至，但每次發現他是大胖子時，都紛紛退避三舍，使他中學時期從沒試過談戀愛，甚至不曾跟女生聊天。

（節目截圖）

勁減35kg變帥哥

到高中3年級時，Lahat已經攀上人生巔峰，重達105kg（約232磅），直到他畢業後，還是無嚐過戀愛的滋味。

投身社會1年後，他對公司一位新入職的女同事一見鍾情，可惜對方因為他太肥而拒絕他的告白，令他下定決心減肥，想要瘦身後再度告白...

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