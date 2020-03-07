女生必學渣男鑑定術！專家數暖男與渣男5大差別｜出Pool補習班#28

開罐
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不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！

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《愛的迫降》劇照

他對你好？還是對所有人都一樣好？這說是「暖男」和「中央暖氣」的最大分別。要提防「偽暖男」，專家提醒要留意5大點，讓一眾單身女生帶眼識人，或遇到好男生就要好好把握。

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前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，經常聽到有單身女生分享，「我都唔明，點解次次拍拖都會遇到啲衰人，唔係移情別戀、就係無疾而終...」Yubi指，「渣男往往臉皮厚，大膽，善於撒謊，不太受道德約束，花招詭計多，不負責任。而這些特點，恰恰擊中了女人的要害」。

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另一 HKRD 創辦人張惠萍 (Anita) 分享，若男生對你有更大興趣甚或喜歡上你，首先你要在與他相處時給他一種輕鬆快樂的氛圍，慢慢地他會把「開心」和你連繫了。Anita又分享男生暗戀你的才會有的5個小動作。

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