女生偶爾也會假高潮　一文看清4大特徵　啪啪啪時說話代表分心！

謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



女生高潮一點都不易，有時男生更會疑惑，到底女生是否扮高潮？背後的原因又是甚麼呢？情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung為大家拆解。

如何分辨女生是否假高潮？

女生的高潮得來不易，對自己技術沒太大信心的朋友，很可能會想到底女生是否真的高潮？還是為了安慰自己而扮高潮呢？Cindy指出，女生高潮通常會有一些特徵，假高潮的話也有跡可尋。

↓↓↓ 按圖看女生假高潮四個特徵 ↓↓↓

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首先大家要知道，男生跟女生高潮時間點不一樣，在一般情況下，男生會比女生更快達至高潮。女生通常需要20分鐘才達至高潮，男生需時較短，除非你技術高超，否則女生比你更早高潮，很可能是假的。

第二點，一般人的高潮是循序漸進的，男女雙方都可以感受到對方在床上的轉變。因此如果女生感覺到你快要高潮，但可能會為了配合，而毫無徵兆、突如其來地假裝性高潮。

第三點，女生在高潮時陰道會收縮，因此在生理上判斷女生有無扮高潮，就是仔細感覺一下，她有沒有收縮。不過很多時男生只顧著抽插，未能「分心」感受女生陰道的變化，又或者抽插太快，都會令男生忽略了收縮的觸感。

第四點，機械及誇張的叫聲。正常高潮前的呻吟會比較自然、無意識，多數是喘氣、大汗淋漓，未必會叫出聲。如果女生在高潮時不斷大叫，或者說話，例如「我要」、「深一點」之類，意味著她有可能不太專注。

女生就算未到高潮，她誇張的叫聲或說話，有時只是為了配合男生喜好，希望令對方更興奮。男生可以使用一些性玩具，帶給女生雙重刺激，同時也要令女生明白，自己是真的在意她在床上的感受。

其實女生裝高潮，多數是為了另一半得到滿足，所以Cindy提醒，就算男生發現了女生假扮高潮，都不要揭穿，努力令自己可以讓女生真正高潮吧！

同場加映：

女生高潮要身心同步，因此可令女生放鬆和投入的前戲非常重要。在正式插入之前，可以先用手指令女生習慣，不少人只會參考成人影片中男優的手法，其實是「亂摷一通」，只會適得其反令女生毫不享受性愛樂趣。今次由情愛女王SallyQ教大家入門級的陰蒂按摩技巧。

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