《李屍朝鮮2》追劇前必讀首季7大伏線　出賣男主角行蹤竟是他？

Netflix於2019年1月推出首部原創韓劇《李屍朝鮮》（又名《Kingdom》），相隔一年後，第2季在3月13日香港時間下午4點播出，相信一眾劇迷也非常期待。《開罐 Opener》為大家整理第1季埋下的7大伏線，在收看第2季之前，先重溫一下這些重點吧！

好評如潮的韓式喪屍片

《李屍朝鮮》是Netflix首部原創韓劇，由大熱韓劇《Tunnel》的導演金成勳與《Signal》的編劇金銀姬攜手合作打造的劇集，改編自網絡漫畫《神的國度》。第一季獲得觀眾好評，除了大讚劇中的喪屍夠恐怖之後，不少人亦認為，此劇於歷史、官廷鬥爭的劇情也鋪排得非常好。

朱智勛飾演世子李蒼／NETFLIX圖片

第一季埋下多條伏線

《李屍朝鮮》第一季只有6集，如其說它是第一季，其實它更像一個前傳，埋下了多條未交代的伏線，以導入第二季的故事。記者亦為大家整理出第一季埋下的7大伏線，在追看第二季之前，建議先重溫以下的重點！

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如果喪屍來襲...

萬一喪屍突然出現在大家面前，你會如何做？最近，有網民討論應對喪屍的方法，當中有認真、有搞笑方法。你會選擇哪一種？

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