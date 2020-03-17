三月5大波鞋品牌優惠合集　adidas兩件半價　New Balance買一送一

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）陰霾下，各大運動品牌各出奇招，Adidas、Puma、New Balance、Reebok、SKECHERS波鞋降價，推出低至半價優惠，《開罐opener》為大家精選5大品牌的抵買款式。

adidas - 購買二件指定貨品享半價優惠

adidas推出March Sale優惠，由即日起至3月23日期間，登入adidas香港官方網上商店購買二件指定貨品，即可享全單半價優惠，惟優惠僅適用於購買件數為雙數的交易，換句話大家要買兩件或四件或六件才有優惠，若一張單買三件，五件，七件則沒有優惠。

記者瀏覽網上商店，發現較熱門鞋款如Ultraboost跑鞋及NMD_R1運動鞋都能享用以上優惠，優惠鞋款以黑、白、卡其、粉色等主流色調為主，較多「大路基本款」，未見罕有配色。

另外adidas門市同步舉行優惠，前往門市選購指定貨品可享「買一送一」優惠，以單價較高者計算。優惠款式與網上商店不盡相同，閒事逛街可以到門市看看。

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+ 5 + 4 + 3

SKECHERS - 先減七折，後買一送一

SKECHERS全線門市及香港官方網上商店推出優惠，由即日起至3月31日前購買SKECHERS正價貨品，可享「買一送一」優惠，價格以單價較高者計算，其中較時尚的D'LITES系列也包括其中。

如果無意追潮款，SKECHERS在以下指定Outlet分店推出「先減七折，後買一送一」雙重折扣優惠，雖然店內款式未必至潮，不過以一對定價$899的波鞋為例，雙重折扣後最低減至$315，單論價格仍然相當抵入手。

東涌東薈城 10 樓 1008 號舖 北角和富道21-53號和富薈地下G22-24號商舖杏花邨杏花新城 1 樓 117 號舖九龍灣淘大花園商場第三期地下G276, G277 & G321-336號舖 葵涌葵昌路72至76號Life@KCC二樓208-214號舖 元朗青山公路元朗段142-148號國華大廈地下A舖 澳門高士德大馬路40E永益大廈地下A座

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允記 -4大品牌買一送一

如果有意購買其他品牌，即日起至3月23日，前往允記門市購買adidas、New Balance、Reebok及Puma指定鞋款，即可享有「買一送一」優惠。要注意價格以單價較高者計算，而且存貨有限，前往購買心水鞋款前，不妨先致電查詢。

優惠僅限指定鞋款，但款式絕不輸蝕，其中較為大熱的款式如Adidas NMD_R1.V2及Reebok Sole Fury X Boost都能夠享有以上優惠。

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要留意，以上商戶優惠完結日期並不一樣，想襯優惠買波鞋就要盡快下決定了！

※ 優惠詳情以商戶公佈資料為準

同場加映：日本ABC Mart官網減價半價起

在上述多間商店仍然揀唔啱款？最近日本「波鞋聖地」ABC Mart官網推出「新生活應援Sale」優惠，多個波鞋品牌都有優惠，當中不乏日本限量款式與ABC Mart限定款式，至啱不想出街撞鞋的朋友仔平價入手！

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除了nike波鞋以外，記者精選了更多品牌抵買波鞋，並詳錄網上購物全教學，有意購買可以先入內參考：日本ABC Mart官網減價 NIKE/Adidas限定波鞋半價起 附25對推介