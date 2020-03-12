日本ABC Mart官網減價　NIKE/Adidas限定波鞋半價起　附25對推介

日本ABC Mart官網不少波鞋款式較潮，甚至有媒體稱它為「波鞋聖地」。近日該網進行「新生活應援Sale」優惠，NIKE、Adidas、PUMA、New Balance等人氣品牌波鞋更減至半價發售。

編輯精選25對必買波鞋

ABC Mart向來鞋款就比香港種類多，今次推出「新生活應援Sale」多種鞋款減價低至半價，當中不乏日本限定與ABC Mart限定的款式與顏色，在香港門市與網店都難得一見。例如ABC Mart限定、全黑配色的Adidas X_PLR 6折後售HKD$410，以及PUMA TISHATSU FRESH半價後售$329，至啱不想出街撞鞋的朋友仔平價入手！

記者在ABC mart官網上精選了25對波鞋款式，大家購物之前可以先參考一下！

👇👇👇 NIKE 👇👇👇

👇👇👇 Adidas 👇👇👇

+ 3 + 2

👇👇👇 NEW BALANCE 👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

👇👇👇PUMA 👇👇👇

不提供全球直送 需使用集運服務

見到心水款式就要留意了，日本ABC Mart官網並沒有提供全球直送服務。如果有意購買波鞋，可以利用市面集運公司服務將貨物送遞到港。記者綜合了三間集運公司的服務地區、運費等基本簡介，大家可以稍作參考。

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精明貼士：計算運費

在購買波鞋時，記得留意運費計算是否划算。按照記者實際計算，一對波鞋普遍重量約為2磅。以每磅收費HK$22為例，大概需要繳付約50元運費。如發現連運費總價格高於香港市價，就不妨先停一停、諗一諗了。

除了挑選一間便宜的集運公司，記者列出了網購必知慳錢秘技，隨時自製額外93折優惠。有興趣可以點擊連結入內觀看：網購必知4大慳錢秘技

※ 活動期由即日起至網頁另行公佈為止※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以店舖網頁為準。

同期優惠：C.P.U.波鞋跨品牌買一送一優惠

如果懶得網購也不用煩惱，因為運動品牌C.P.U.推出新優惠，即日起至3月16日前往C.P.U.門市購買New Balance、PUMA、Reebok任何正價波鞋，即免費送一對自選波鞋。今次優惠更容許「Cross Brand」任意配搭不同品牌波鞋，自由度大有興趣可以親自到門市選購。

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+ 9 + 8 + 7

詳情：

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