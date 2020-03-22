【零食攻略】有曲奇未開售已炒到39萬？掀搶購潮的5大零食終降價

這個世界甚麼都有得炒：炒股炒樓，到近期炒口罩和搓手液，連一包OREO夾心餅都可以炒到39萬港元！今次為大家盤點5款曾經掀搶購潮的零食，幸好它們已經不難買到，價格也調到正常水平，是時候入手試試傳說中的天價零食！

1.鹹蛋魚皮

繼芝士、抹茶和紫薯後，鹹蛋成為賣到「成行成市」的零食口味，在薯片、餅乾、百力滋等都可看到鹹蛋味的蹤影，不過小編最愛還是鹹蛋與魚皮的組合！魚皮本來就味淡，但勝在比薯片更厚實鬆脆，鹹香惹味的鹹蛋金沙剛好彌補不足，很容易讓人一口接一口，吃得停不下來！再者魚皮和鹹蛋本是上個世紀的漁農產物，到了今天才結合，簡直是跨越世紀的天作之合！

Irvins 鹹蛋薯片 $55/上倉胃子（bigcity_hsinchu@IG）

金鴨鹹蛋魚皮和薯片（ebay）

講到元祖級鹹蛋魚皮和薯片，一定要提新加坡Irvins和金鴨，Irvins出名魚皮鬆化，2年前剛在香港開店時天天吸引人龍排隊搶購，Irvins店家還要訂下每人限購5包的規定呢！至於金鴨行情也不遑多讓，它們家的鹹蛋金沙夠足料濃郁，早前更推出鹹蛋黃蟹天婦羅紫菜，重口味人士必試！

金鴨 - 辣椒螃蟹天婦羅紫菜 （原箱$999)

+ 5 + 4 + 3

2. 油漆桶薯片

這款包裝酷似油漆桶的薯片，於去年令一眾韓國少女為之瘋狂！因為它包裝清新別緻，藍白色的設計頗有希臘地中風感覺，吸引韓妹爭相搶購來打卡！

Bonilla a la Vista 薯片 $238/Marketplace（bonillaalavista@IG）

至於「內在」，這款Bonilla a la Vista薯片標榜低脂健康，採用有機薯仔、橄欖油和極少量天然海鹽（也即是超淡味！）油炸而成，不過一桶薯片約500g，一不小心吃多了也是吸收極高熱量，別以為吃零食可以零負擔呢！

3. 「謎肉」杯麵

加加加倍肉的合味道杯麵！食肉獸們看到這款合味道謎肉杯麵會感到期待抑或猶豫？由於很多人反映合味道杯麵的肉量太少，要求企業增加份量（一個杯麵才10元還想怎樣？），最後合味道果真在46周年時推出加倍肉量的謎肉杯麵。

合味道謎肉祭杯麵 $23.9/士多（kei__n_@IG）

肉量多得鋪滿杯麵面！（kei__n_@IG）

有些人覺得謎一般的肉感覺怪怪的，即使份量很多也不敢試；但有更多人如獲至寶，大量入手，他們更回應：「平時杯麵裡頭不也是這些合成肉嗎？！」其實這些「謎肉」由豬肉或雞肉混合大豆而成，再加入蔬菜調味，絞碎後再冷凍乾燥加工，絕非化學合成，大家可以放心食用喔！

4. 大白兔奶茶

有沒有想過，充滿童年回憶的大白兔奶糖變成「大白兔奶茶」後，會是甚麼味道？

大白兔奶茶 $25/上海pop-up store （戲精少女girl＠微博）

去年大白兔奶糖在上海開設pop-up store，售賣大白兔奶茶和其他周邊商品，吸引大批人龍，單日便售出1,000多杯！據說很多顧客特地到上海排隊購買，排了40分鐘後卻發現，原來「大白兔奶茶」只是換了包裝的普通奶茶，完全沒有奶糖味！

小編相信最氣憤的人必然是在場買「黃牛」奶茶的顧客吧，畢竟有人足足用了480人民幣去買這杯奶茶呢！

5. Supreme X Oreo 夾心餅

最後登場的就是未開售已叫價1.6萬港幣的Oreo曲奇！早前Supreme聯乘Oreo推出特別版夾心餅，以紅色和Supreme logo取代原有設計，但依然以3塊為一包發售，每包定價約港幣$62 （USD$8）。

Supreme X Oreo 夾心餅 約$62/未知販賣地點 （sebsneakers@IG）

這種限量特別版零食，加上Supreme的名氣，令價格比一般貴8倍也無可厚非，但外國居然高價拍賣Supreme X Oreo 夾心餅，價錢還一度到39萬港元（USD$50,000）！很多人都瘋狂恥笑這種炒賣行為，還打趣說要為原味Oreo默哀。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/20)

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