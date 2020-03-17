新冠肺炎｜Pornhub數據分析疫症奇怪走勢　這組詞搜尋次數竟激增

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響世界，全球最大成人網站Pornhub近日公佈數據，在肺炎爆發之後，香港的流量節節上升之餘，更發現一個古怪的走勢。

Pornhub在網站公布由1月開始，關於新冠肺炎（Coronavirus）的搜尋走勢，以及世界各地的流量改變，以3月11日的數據為基礎對比，發現了疫情爆發以來，網站的流量有所提升，當中最大增長是意大利，當地歐洲疫情最嚴重，Pornhub早前亦免費開放Premium，鼓勵用戶留家抗疫。網站更有一個額外發現，就是觀眾登入Pornhub的時間，跟平時的熱門時間完全不一樣，連香港都不例外。

竟然有人會在pornhub上搜尋Coronavirus...（pornhub截圖）

Pornhub每次公佈數據，甚少以不同地區作個別分析，今次其中一個公開數據的地區正正是香港。香港在總流量以及分時段都跑贏世界平均數，而且在午夜1點的流量大增三成，到底原因是甚麼？

↓↓↓ 按圖看肺炎下的Pornhub數據 ↓↓↓

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不少人竟在Pornhub上搜尋Coronavirus。記者發現，其中一個搜尋結果，是一條穿生化衣扮愛愛的搞笑片。（Pornhub影片截圖）

同場加映：

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