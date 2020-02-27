國民初戀│仙氣少女誤入YouTuber鏡甜笑　網民發現她真身即暴動

一位女生在YouTuber的拍攝現場路過，只出現了短短幾秒鐘，卻令網民驚為天人，四處打探女生是誰，終於皇天不負有心人，終於有人找到女生的真身，更稱她為國民初戀。

YouTuber「含羞草日記」早前上載一條長達13分鐘，題為「挑戰飲料店一小時最高營業額，究竟能賣出多少呢！？」的影片，有女生在拍攝現場路過不到10秒鐘，看到鏡頭後害羞掩面笑。眼尖的網友發現後，紛紛表示「跪求IG！」、「這位姊姊也太仙了，怎麼可以這麼可愛？」

女生在影片的04分33秒出現，當鏡頭拍攝她時表現相當害羞，掩面後大方受訪。（影片截圖）

網民紛紛指女生掩嘴笑的樣子超可愛。（影片截圖）

終於有神通廣大的網友，找到了女生的真身，原來她叫「張璃」，是一名平面模特兒，也有在經營自己的IG以及FB專頁，不時跟網友互動，在她的專頁的相片可見，她亦有在玩COSPLAY，而且風格多變，由高冷到萌妹子都可以輕鬆CARRY，（也不時穿著入鏡YouTuber的間條衫，看來是很喜歡那衣服XDDD）

↓↓↓ 話不多說，立即看看她的美照吧 ↓↓↓

+ 14 + 13 + 12

同場加映：

22歲的越南女生Vân Anh，在學生時期因為皮膚黝黑，鼻子又扁，而被同學取笑，令她非常沒有自信及沮喪。2年後的Vân Anh，卻因一件事，令她搖身一變，成為汪汪大眼睛的氣質正妹，變化大得令鄰居都認不出她。更有網民笑言，當年的男同學一定後悔到不得了。

Vân Anh整容的前後對比。

↓↓↓ 按圖看Vân Anh美照↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

想知道在她身上發生了甚麼事，同時看更多美照，立即CLICK內文看足本版。