【鬼滅之刃】仿禰豆子木箱改造手機殼超像真　網民促DIY達人量產

日本漫畫家吾峠呼世晴從 2016 年開始於《週刊少年Jump》（週刊少年ジャンプ） 上連載的作品《鬼滅之刃》（きめつのやいば），在過去一年以來藉由幽浮桌 Ufotable 製作成電視動畫版而在全球人氣大爆發，現在幾乎只要任何掛上《鬼滅之刃》大名的動漫周邊商品都能夠熱賣。不過鬼滅迷沒有最狂只有更狂，即使買不到人氣周邊，自己也可以創造出超夢幻《鬼滅之刃》創意成品！

《鬼滅之刃》故事描述竈門炭治郎一家人遭到「鬼」的襲擊，男主角返家才發現唯一只剩下妹妹禰豆子還活著，不過她也因此變成無法曬到太陽的鬼。為了找回讓自己妹妹變回人類的方法，炭治郎藉由師傅打造的堅固木箱背著妹妹踏上鬼殺隊生死冒險之旅。「木箱」可以說是《鬼滅之刃》禰豆子最重要的象徵物之一，許多粉絲都相當著迷於妹妹縮在箱子裡沉睡恢復體力的超萌設定。

「木箱」可以說是《鬼滅之刃》禰豆子最重要的象徵物之一，許多粉絲都相當著迷於妹妹縮在箱子裡沉睡恢復體力的超萌設定。（《鬼滅之刃》截圖）

現在就有日本神人 @ANHELO69 親自為自己的 iPhone 11 Pro 手工打造出《鬼滅之刃》禰豆子木箱手機殼，不僅外型完全高度還原動畫中的木箱細節，如果把 iPhone 桌布設定為禰豆子的圖片，那麼每次打開來就會像是禰豆子一直待在木箱裡休息的可愛模樣。同時手機背面也一點沒馬虎，這位鬼滅迷連炭治郎的木箱背袋都製作出來了。

這位神人級鬼滅粉也藉由短片向所有網友展示了自製的禰豆子木箱 iPhone 手機殼，引發上萬網友狂讚並留言表示：「好想要！如果有量產的話我一定買」、「都想為了這個手機殼買新 iPhone 了」、「我願意花錢委託你製作一個」。你是否也覺得影片中的禰豆子真的就像是一直待在木箱裡面一樣寫實呢？

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