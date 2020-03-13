鬼滅之刃│神還原雷之呼吸！　激萌9歲童cosplay我妻善逸日本爆紅

日本漫畫家吾峠呼世晴從2016年開始於《週刊少年Jump》上連載的作品《鬼滅之刃》，在過去一年以來藉由幽浮桌Ufotable製作成電視動畫版而在全球人氣大爆發，說到這部超人氣動漫當中的「搞笑擔當」，肯定就非我妻善逸莫屬了！在醒著時總是在哭、膽小如鼠的善逸，只要一陷入沉睡就能夠引爆「雷之呼吸」強大實力。就在許多粉絲紛紛穿上黃袍Cosplay善逸之時，現在就有一位日本小正太的版本在網路上爆紅！

日本9歲Coser神還原「雷之呼吸」爆紅！點圖看いっしん萌照（點圖放大▼▼▼）

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最後就別錯過這位9歲小男孩在2020新年扮演《鬼滅之刃》我妻善逸的Cosplay影片，平時附上一張小正太平常生活的素顏卸妝照，他可愛的模樣令許多網友都直呼：「我可以！」、「小孩子的身形反而跟善逸超搭，完勝所有成人版 Coser！」、「這麼可愛的正太小心被大哥哥和大姊姊拐走～」

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