鬼滅之刃│神還原雷之呼吸！　激萌9歲童cosplay我妻善逸日本爆紅

撰文：JUKSY 街星
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日本漫畫家吾峠呼世晴從2016年開始於《週刊少年Jump》上連載的作品《鬼滅之刃》，在過去一年以來藉由幽浮桌Ufotable製作成電視動畫版而在全球人氣大爆發，說到這部超人氣動漫當中的「搞笑擔當」，肯定就非我妻善逸莫屬了！在醒著時總是在哭、膽小如鼠的善逸，只要一陷入沉睡就能夠引爆「雷之呼吸」強大實力。就在許多粉絲紛紛穿上黃袍Cosplay善逸之時，現在就有一位日本小正太的版本在網路上爆紅！
日本9歲Coser神還原「雷之呼吸」爆紅！點圖看いっしん萌照（點圖放大▼▼▼）
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最後就別錯過這位9歲小男孩在2020新年扮演《鬼滅之刃》我妻善逸的Cosplay影片，平時附上一張小正太平常生活的素顏卸妝照，他可愛的模樣令許多網友都直呼：「我可以！」、「小孩子的身形反而跟善逸超搭，完勝所有成人版 Coser！」、「這麼可愛的正太小心被大哥哥和大姊姊拐走～」
霹靂一閃のシーン再現☆— いっしん (@youji0619) January 4, 2020
プロの役者さんとの撮影は楽しかったです(´∀｀=)
善逸の手足が短いのは蜘蛛の毒にやられてしまったということで御容赦を(⌒-⌒; )#鬼滅の刃 #我妻善逸 #鬼滅の刃レイヤーさんと繋がりたい #撮影 #コスプレ pic.twitter.com/1czKz6shcL
【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】