新冠肺炎｜被解僱或減薪家用要點畀？　專家4招教職場初哥拆解

COVID-19 (俗稱武漢肺炎)疫情持續，衝擊香港經濟，各行各業亦受影響。不少打工仔被逼放無薪假，有的甚至被成為開刀對象。一眾孝順仔女若不幸被裁或減薪，家用方面又應如何處理？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

HK01資料圖片（盧翊銘攝）

新冠肺炎疫情持續，衝擊香港經濟，政府統計處早前公布本港最新失業率為3.7%，創9年新高，餐飲服務活動業情況最為嚴峻。有網民大呻公司逼同事放無薪假，有的甚至被裁員。

有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」分享，有讀者曾向她訴苦指，最近因經濟不景遭遣散感到徬徨之際，卻換來家人一句「總之家用唔可以少就得啦」。一眾剛畢業的孝順仔女，若不幸被裁或減薪，家用方面應如何處理？

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早前日本節目《教えてもらう前と後》進行緊急企劃，邀請呼吸道專家 大谷義夫博士教授大家4招預防小貼士。大谷博士指大眾經常忽略一些日常小細節，導致終日與病菌為伍。他於節目分享4個自己的小習慣，有效預防流感、冠狀病毒引起的呼吸道傳染病。

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