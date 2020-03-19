《李屍朝鮮》第三季全智賢安宰弘孭重飛？　導演朴仁濟揭選角關鍵

《李屍朝鮮》第二季日前終於上線，最後一集也埋下第三季的伏筆，除了全智賢的神祕身分讓人好奇，其中被活屍咬過倖存的小王子，以及在小王子身邊的「內侍」安宰弘，被認為是主導第三季的要角。而第二季導演朴仁濟也透漏了一點選角秘辛。

新加入的全智賢於第二季結局「快閃」現身。（《李屍朝鮮》劇照）

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安宰弘在第二季結尾出現，劇情安排他在上廁所時遭到活屍在門外狂敲，他看了一下逃生之路，恐怕只有屎坑了，即使沒有交代他如何脫困，這狀況自然不言而喻。而最後童星金康勳飾演的小王子登基成為殿下，他也輔佐在旁，因為他能到王子的寢室，被認為是宮中內侍，但表情莫測，他到底是敵是友，引起網友討論。

安宰弘亦第二季結尾出現。（《李屍朝鮮》劇照）

導演朴仁濟在接受韓媒採訪時，小心翼翼談起第二季新增的角色，像是選擇朴秉恩演出御營大將是因為兩人是舊識：「我在拍前一部電影作品《超級市長》就與他合作了」，而找來安宰弘與金太勲（後者在劇中飾演訓練大將），則單純因為「他們都是我非常欣賞的演員，一直在想哪天可以找他們合作，很高興他們也欣然答應演出。」

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雖然沒有交代以上這些角色在第三季的活躍程度，但網友猜測他們恐怕會和全智賢有著相同重要的角色份量，至於問到最重要的全智賢身分，朴仁濟倒是透露工作人員私下想法：「因為金銀淑編劇主導寫的，內容我也不是很清楚，但不少工作人員都在討論，第三季會不會是在中國發生的故事？」

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此外朴仁濟也透露，基本上導演就是照著編劇的劇本，並無作特別刪減，但劇本上只是用文字描述，如何用畫面呈現就是他的功課。「例如第二集趙學柱被活屍咬爛臉，劇本上只寫了『他被咬』，我就要去煩惱如何用鏡頭呈現出來。」另外像第三集的開頭倒轉呈現方式也是他的巧思。

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