《李屍朝鮮》惹負評因中文譯名出事？　韓國網民震怒：污辱歷史！

Netflix首部自製韓劇《李屍朝鮮》13日推出第二季，全季6集在全球190個國家同步上線，立刻引起一陣追劇風潮。不過現在這個香港觀眾耳熟能詳的劇名，可能得在南韓網友的抗議下更換片名。近來韓媒報導，台灣（及香港）使用《李屍朝鮮》這個譯名，是對於韓國歷史的汙辱。

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《李屍朝鮮》原劇名為《Kingdom》（韓語：킹덤），較難第一時間想到與「活屍」有關，加上當時有同樣帶有活屍元素的《屍殺列車》（原片名為《釜山行》）在港台大賣的前例，選用《李屍朝鮮》這類型的譯名，點題又令人印象深刻，沒想到播了兩季下來，卻踩到南韓網友的地雷。

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中文譯名《李屍朝鮮》傳回南韓後，近來在韓網和韓媒都引起關注。主要是「李氏朝鮮」對南韓人來說，本來就是在日本殖民統治下的蔑稱，而譯名中又加入一個「屍」，意外牽動了國族的敏感神經。有南韓網友氣憤表示，台灣長期親日，從譯名就看出對南韓的不友善，但同樣也有網友緩頰，認為對於外國人而言，「李氏朝鮮」就只是單純的稱呼歷史上的一段時期。

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對此台灣網友則認為，這一類的不採用原意的命名法，純屬台灣特有的「命名慣例」，從未想像過有負面意思：「就像我們會看《玩命關頭》（港譯《狂野時速》），不會想看《速度與激情》（編按：《狂野時速》的內地譯名）。」

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對此Netflix在18日晚間回應：「Netflix感謝各方對於原創韓劇《李屍朝鮮》（Kingdom）中文片名的相關意見與賜教，我們已充分了解並將會盡快做出修改，並盡速再發佈通知公告。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】