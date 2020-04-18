12星座最易得罪人排行榜　雙子心直口快　第一位說話從不看場合

在生活中時常會遇到超不會說話的同事或朋友，無意間被他說的話惹到，只要他們一開口，就會「得罪人」。根據台灣節目《命運好好玩》星座老師Amanda表示，這三個星座超不會聊天、說話，但他們真的不是故意的，因為個性使然，所以常常無意間得罪許多人。

台灣星座專家Amanda分析最不會聊天的三大星座。（《命運好好玩》截圖）

第三名：雙子座

時常有人羨慕雙子座的反應非常快，但這也是雙子座的致命點。心直口快的他們， 心裡想什麼就說什麼，會不知不覺的說出傷人的話，但他們不是有意的要傷害或批評。有時這樣會讓別人覺得雙子說話怎麼會這麼直，而且用詞超不婉轉，讓人聽了不爽。

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第二名：山羊座

山羊座的缺點就是「缺乏變通」，在某個層面中他們很有自己的堅持，也就是因為太有原則，一板一眼，會讓人覺得無情，他們有時在言語中不小心得罪人也不知道。

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+ 7 + 6 + 5

第一名：水瓶座

水瓶座常常被別人說處在狀況外，很有步調的他們，如果已經訂定計畫，就不會隨便更改，即使是與長官的聚餐，他們也可能毫不猶豫的拒絕，常常因為這樣讓別人覺得不合群，加上「說話不看場合」的白目個性，時常在許多場面得罪許多人，讓氣氛瞬間尷尬到爆。

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