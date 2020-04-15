三級片睇唔停？8個重點自我檢測是否「A片成癮」 7招戒癮靠朋友

三級片（A片）的存在一直都有爭議，但不可否認的是，幾乎所有男生都看過，當中也有不少人，甚至看到無法自拔。根據美國心理學會2002年的研究指出，觀看A片的人當中，約有9%無法停止持續觀看，在網路發達的今天，色情內容垂手可得，這個比例想必只會更高，以下提供8點自我檢視是否A片成癮，以及7個戒除成癮的方法。

觀看A片的人當中，約有9%無法停止持續觀看。（Unsplash@dainisgraveris）

看A片真的會成癮嗎？

在美國精神醫學學會的精神疾病診斷手冊裡，A片成癮並未被定義為特定症狀或疾病，不過愈來愈多的研究發現，過度觀看A片可能有成癮的隱憂，在瑞士學術期刊（MDPI）上發布的一篇研究發現，對A片成癮的機制，跟對毒品上癮是一樣的，不過也有人認為過度觀看色情片，比較像是強迫行為（Compulsion），而非真正的上癮。

強迫行為是一種重複性的行為，也沒有理性的動機，通常是為了降低自己的焦慮而去做；成癮則會出現無法停止該行為的現象，就算知道有不好的後果仍會去做，定義有所不同，但皆是無法控制自己的表現。

8點自我檢測是否A片成癮

光是觀看色情片，並不代表上癮，也不需要特別改變行為，不過，如果無法克制想看的衝動時，可能就有很大的問題了，想了解自己是否有成癮的跡象，可以透過觀察自己的看片習慣去檢查，以下提供8個自我檢查的方法：（點圖放大▼▼▼）

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7招改善A片成癮

如果觀看A片的行為，已經嚴重影響生活了，請務必尋求專業協助，不論是心理諮商、行為治療或是服用藥物，都能夠幫助控制這種行為。如果不嚴重，則可以靠自己改善、甚至戒除成癮的情況，以下提供7個方法供參考：（點圖放大▼▼▼）

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Hello Health Group 並不提供醫療建議、診斷或治療。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：A片看到無法自拔～8點檢視是否成癮】