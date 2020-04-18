渣男藏戒指扮單身　女生驚變小三　專家教3招拯救｜拍拖要考牌#26

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《梨泰院Class 》劇照

有時候面對「有毒」的愛情，單身絕對比勉強在一起好。或許，有人心甘情願當有婦之夫的情人，背負「小三」之名。但有一部分人是「被小三」！

前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 分享，有女生曾遇過故意藏起結婚戒指，偽裝成未婚單身的男生，「當女生付出心身之後，才發現自己居然成為眾人喊打的小三」。Anita分享3招，將自己從比單身更寂寞的關係中解救出來。

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最近總有預感同男朋友沒辦法再走下去？前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 分享分手前5大徵兆！

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