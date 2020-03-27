Switch動物之森｜動物森友會玩家30個神級創意　鬼滅之刃龍珠現身

開罐
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《集合啦！動物森友會》Switch動物之森（Animal Crossing: New Horizons）推出不久，全城Game迷為之瘋狂，晚晚玩通宵，因為實在有太多種玩法了！近日有不少日本網民在Twitter分享自己的超強設計，讓不少網友驚呼動物之森已變成了設計大賽！

Switch動物之森讓一眾Game迷為之瘋狂的，便是可以在「我的設計」中畫像素畫，並將其變成畫架、牆紙、海報或放在地板。近日有不少日本網民在Twitter分享自己的超強設計，不但將角色換化成自己喜歡的二次元角色，甚至重演經典動漫情節！將冒險遊戲變成創意設計擂台！

▼▼▼▼點擊看網民30＋幅熱爆Twitter創意設計▼▼▼▼

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以為《動物之森》是款和森林動物快樂過生活的輕鬆小品？少年你太年輕了！有台灣網民就大數遊戲中5大滅絕人性、兒童不宜、看透社會的黑暗面。

▼▼▼▼即睇網民數爆5大黑暗面▼▼▼▼

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