Switch動物之森｜嫌鄰居太醜台灣玩家奇招趕走NPC最終能否成功？

最近個個入手任天堂Switch，就是要在《動物之森》系列最新作《集合啦！動物森友會》（あつまれ どうぶつの森）中，一嘗在無人島中與鄰居們互助互愛、優哉游哉的慢板生活。不過鄰居們的模樣千奇百怪，要玩家們全盤接受甚艱難。

開局鄰居樣衰難接受

Switch新作《集合啦！動物森友會》為社交模擬遊戲，跟足真實時間運作，玩家居住在無人島上結交動物朋友，享受田園生活，相當簡單寫意。遊戲開初會安排兩位動物鄰居一同前往無人島定居，不過玩家卻無法挑選對方性格與外形，而且在短時間內難以將對方「逼離」島嶼，因此對「外貌協會」的網民們而言，簡直如同一場豪賭。

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台網民精密計劃「趕走」鄰居

並不是每個玩家都像記者般幸運，一開始就抽到可愛的小紅鶴與小羚羊。就如一位台灣玩家在巴哈姆特討論區中發文分享，他的起手鄰居，居然是一隻食蟻獸及一隻黑妹豬，簡直慘不忍睹！尤其在樓主與黑妹豬相處過後，發現她的性格也有點差，實在喜歡不太起來，因此就在心中立志，盤算出驚天大計將她趕離島嶼。

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網民：趕走鄰居另有秘法

樓主秉持「正直良善而且注重動物權」的精神，未有直接趕離對方，因此利用以上「小伎倆」來製造氣氛，試圖逼走黑妹豬。雖然這些情節極為搞鬼，令不少網民笑破肚皮，留言大喊「笑到肚子痛」，不過另有玩家就留言指這些行為沒有實際作用，要真正逼走鄰居還得另覓秘法。

小黑豬：你咁樣係唔會令到我驚㗎！

有網民分享遊戲經驗，其實連續送上發霉衣服、破爛垃圾，或者用捕蟲網爆打鄰居，都能夠增加鄰居搬遷的幾率。這些方法需要數天時間經營，不過至少比強制隔離、門口辦喪禮以及斧頭伏擊等奇葩方法更有效吧！

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同場加映：走火入魔玩家開闢另類玩法

《動物之森》系列擁有相當大的自由度。玩家除了能夠按照劇情還房貸，還可以開闢另類玩法，透過無限想象力改裝島嶼。有一群外國玩家就利用遊戲內的「設計」功能，將各種圖案與顏料放置到地上，「製造」成各種兇案現場，畫面相當震撼眼球！

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而開Game至今仍然跟足劇情玩遊戲的朋友，就未必有那麼盡興了。每天重複「清雜草、釣魚、砍木頭」，有台灣網民就在PTT討論區內大吐苦水：「完全被畫風欺騙了！」，並數爆遊戲中滅絕人性、兒童不宜、看透社會的5大黑暗面。

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