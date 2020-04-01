日本收納神人分享斷捨離10大指標　to-do-list待辦清單都應該掉？

捨棄東西，是家居收納中的重要一環。 生活在這購物之都，年終買落不少雜物 —— 除了教科書以及大堆廢紙，還有不少半途而廢的遊戲光碟，著了一次便變了裝飾品的「過期」波鞋，以致每次大掃除後，仍難以徹底收拾整齊。

自從Netflix節目《怦然心動的人生整理魔法》全球爆紅，各地開始捲起「斷捨離」風氣，透過減法概念捨棄不必要的物品。不少年輕人都開始跟風整理自家房間以及宿舍房間，想要跟廢物Say Bye Bye。不過想要順利清理雜物，同時保留有用的物品，看來還是需要一套篩選指標。

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「斷捨離」有什麼指標能夠作為參考呢？日本主婦YUKIKO就在網誌中提到在日常收納時，會謹記10大指標來衡量物件價值。萬一有物件不符合條件，就要果斷OUT！立下心腸跟該物件痛心道別。

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YUKIKO不時在網誌中分享家居整理提案。她提到家居收納步驟繁複，不少人會抱著「有時間才做、總有一天會做、明天才做、還是下次再做」的拖延心態。她提到可以透過設定指標來減輕心理壓力只要突破心理關口、坐言起行，相信房間整齊離你不再遙遠！

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同場加映：MUJI袋收納法維持房間整潔

就算如何徹底「斷捨離」，房間整潔還是有賴日常收納、整理整頓。最近日本大熱「MUJI收納法」至啱懶人，只要三個步驟，就能夠解決雜物亂擺問題，房間頓時還原靚靚！

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「MUJI收納法」上手不難，不過精通卻有秘訣。日本網民不時在社交媒體分享收納小貼士，記者綜合了Instagram上6大MUJI收納方案，開始收納之前不妨參考一下，更易上手。

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