ZALORA與VISA合作推限時優惠　自製折上折最低62折｜5件名牌精選

新冠肺炎疫情下，最近大家出街買衫買鞋都要就住就住，不能盡興。網上購物平台ZALORA與VISA合作推77折優惠，優惠期更橫跨全年至2021年，看似相當吸引！

時尚服裝網購平台ZALORA售賣包括Adidas、Hollistar、Superdry、Calvin Klein等多個知名品牌商品，專攻年輕人市場，也不時推出多款優惠，吸納了不少學生哥用家。即日起，ZALORA與VISA推出合作優惠，由即日起至2021年3月31日，只要在利用VISA信用卡結帳，並輸入指定推廣編碼，按照消費金額就能夠享有高達77折。

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購物前要留意條款細節

最近時節優惠不多，ZALORA新優惠高達77折，的確夠抵。不過今次優惠為VISA合作推廣優惠，因此優惠只適用於透過由香港及澳門銀行發出的VISA信用卡進行消費的賬單。

另一方面，而今次優惠條款則註明「優惠不可與其他推廣優惠及其推廣編碼同時使用」，意味新用戶首次購物折扣等優惠，都不能夠同時使用。不過「天無絕窮人之路」，記者發現仍然有一個方法，可以自製折上折。

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一眼睇清如何自製折上折

要如何選擇抵買商品呢？記者實際使用後，建議在選購商品時，留意商品圖片下方是否有顯示推廣編碼。有推廣編碼，則代表該商品不能與VISA優惠同時使用；反之選擇沒有推廣編碼的折扣商品，則可以利用VISA優惠折上折。

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記者挑選了5件折上折ITEM作為示範，有興趣購買減價品的話，可以參考一下。

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而正價商品則沒有以上限制，只要滿足消費金額要求，並在結賬頁面中輸入推廣編碼，即可享有優惠。

不過提提大家，ZALORA經常進行不同優惠。在截稿日當日，記者就發現Adidas、Reebok、Champion等運動服裝低至3折發售；另外首飾類則3折至5折發售。大家在選購前不妨留意商品種類是否有其他優惠，計算不同優惠搭配的價格，算出一個最抵的入手價。