Switch動物之森｜動物森友會玩家大呼難頂　 齊數10大棄Game瞬間

任天堂《動物之森》系列最新作 Nintendo Switch《集合啦！動物森友會》（あつまれ どうぶつの森）成為全城機迷熱話，個個爭相入內做奴隸。不過遊戲開售至今半個月，已經有不少無人島開荒者們身心疲憊，心頭居然浮現出棄Game之意......

半個月來玩家們過著「另類慢活體驗」，由瘋狂釣鱸魚、刷狼蛛，轉而開始學習炒賣大頭菜來個一夜暴富，結果無數「丁蟹」中伏難翻身；還有單機玩自己、鄰居好樣衰等以下10個難頂體驗，簡直會讓你原地爆炸，寧願果斷棄Game重投現實世界的懷抱。

👇👇👇 即睇10個棄Game理由 👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

記者作為忠實玩家，其實也深有體會。例如昨晚到朋友島嶼偷走對方全島水果、到對方花圃瘋狂奔馳等行為（誤），如果發生在自己身上，寧願果斷棄Game絕對冇得傾。不過講還講，其實這些細節也未免不是一種遊戲樂趣，講到尾，有朋友陪你玩，就什麼都會變得好玩。至少......好過單機玩遊戲啊！

雖然釣魚捉蟲能賺錢解任務，不過偶爾與朋友一同連線互動，未嘗不是一種游戲樂趣！（遊戲截圖）

動物森友會5大黑暗面

看完10大棄Game理由，嫌心情未夠灰？之前就有台灣網民就在PTT討論區上發文詢問「動物森林是讓小朋友提早看到黑暗面嗎？」，意外總結出《動物之森》的5大黑暗面。

👇👇👇 即睇網民數爆5大黑暗面 👇👇👇

剩低仲有邊2點？即刻按連結看更多：動物森友會5大黑暗面 網民嘆遊戲太像殘酷現實

同場加映：奇招趕走樣衰NPC

想棄Game？又未必需要太快下決定。如果你因為NPC鄰居太樣衰，不妨參考下這位台灣玩家的經歷。他早前巴哈姆特討論區中發文分享，他的起手鄰居竟然是一隻樣衰黑妹豬，眾多網民齊齊表示簡直慘不忍睹！所以樓主就在心中立志，盤算出以下驚天大計將她趕離島嶼。

👇👇👇 網民趕走鄰居實錄👇👇👇

+ 12 + 11 + 10

以上劇情當然全是虛構！想要趕走鄰居其實另有妙法。想知道方法就要點開連結看更多！

想知道就要點擊連結看更多：嫌鄰居太醜台灣玩家奇招趕走NPC最終能否成功？