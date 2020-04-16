墮入愛河睇得出！心理學家8題分析你是否愛上他｜出Pool補習班#34

開罐
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不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！

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正苦惱是自作多情，還是對方也同樣對自己有意思？無可否認，戀愛初期的確讓人感到疑惑。對方是否愛上自己，固然令人苦惱，有時連自己也未必肯定，對對方的「愛意」，是純粹想戀愛，還是真的愛上他／ 她。

《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

究竟這只是單純的好感，還真的是愛情來臨？馬里蘭洛約拉大學的社會心理學家Theresa E DiDonato歸納出8條問題，測試你究竟是否真的墮入愛河。

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如果雙方已經相處一段時間，大家似乎互有好感，想再進一步但又怕自己會錯意？。前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 分享，以下這些「女生的戀愛心機」。

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