墮入愛河睇得出！心理學家8題分析你是否愛上他｜出Pool補習班#34

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正苦惱是自作多情，還是對方也同樣對自己有意思？無可否認，戀愛初期的確讓人感到疑惑。對方是否愛上自己，固然令人苦惱，有時連自己也未必肯定，對對方的「愛意」，是純粹想戀愛，還是真的愛上他／ 她。

《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

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