初次約會後與男生斷聯？專家數女生常犯4大陷阱｜出Pool補習班#30

不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！ 📧如果你遇上出Pool難題，可以 email 到 opener@hk01.com ，《出Pool補習班》會邀請專家免費為你解答。📧

《梨泰院Class》劇照

明明約會時大家好像很投契，但之後卻一直沒有下文、甚至斷了聯絡呢？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 分享，女生有時候在約會時可能因為緊張，不經意會誤犯約會禁忌。Anita歸納男生在約會後對女生不感興趣，所以不再聯絡的4大原因：

《梨泰院Class》劇照

▼▼▼▼點擊看數女生初次約會常犯4大陷阱▼▼▼▼

+ 2

約會為的不只見他一面，更希望自己能在對方心中留下好印象吧。不少人會覺得，要與對方發展長遠而穩定的關係， 必先要向對方呈現真實一面, 但初接觸未有深入認識，短短的約會中，如何有充足時間讓他了解你的內在美呢？HKRD另一創辦人黃嘉如 (Yubi) 教女生避開6大女生約會大忌。

▼▼▼▼點擊圖片，專家你教避開6大女生約會大忌▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

想看【出Pool補習班#4】約會男神別太「真實」 專家教避開6大扣分位全文？即按看全文。