初次約會後與男生斷聯？專家數女生常犯4大陷阱｜出Pool補習班#30

開罐
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明明約會時大家好像很投契，但之後卻一直沒有下文、甚至斷了聯絡呢？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 分享，女生有時候在約會時可能因為緊張，不經意會誤犯約會禁忌。Anita歸納男生在約會後對女生不感興趣，所以不再聯絡的4大原因：

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約會為的不只見他一面，更希望自己能在對方心中留下好印象吧。不少人會覺得，要與對方發展長遠而穩定的關係， 必先要向對方呈現真實一面, 但初接觸未有深入認識，短短的約會中，如何有充足時間讓他了解你的內在美呢？HKRD另一創辦人黃嘉如 (Yubi) 教女生避開6大女生約會大忌。

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