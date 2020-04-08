外國網站票選2019年最佳韓劇　老外眼中《愛的迫降》不及這齣好看

最近不少人都因疫情而被逼留在家中，百無聊賴，最佳的活動就是煲劇！最近外國網站Ranker舉辦了一項投票，選出劇迷心中的「2019年最佳韓劇」。如果大家已經看完最新的劇集，不妨翻看以下這20部韓劇打發時間！

《意外發現的一天》排第幾？

《愛的迫降》只能屈居第二？！

雖然2019年已經過去一段時間，不過不少關於2019年的年度選舉仍然在進行中。最近，外國網站Ranker舉辦了「2019最佳韓劇」選舉，由粉絲親自投票選出去年度心目中最佳的韓劇，當中《愛的迫降》、《意外發現的一天》、《亡途覓雪》等大熱韓劇都成功晉身頭10名內。到底哪套才是粉絲票選出來的第一名？

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雖然《愛的迫降》沒有在這個投票中拿第一名，不過它的話題性一定是冠軍。這套劇的前半部份，都是以北韓為背景，不少脫北者都大讚這套劇的製作十分認真，能充分反映真實北韓人的生活。脫北YouTuber韓松伊曾經分享過這套劇的17個逼真細節，一齊看看是甚麼！

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