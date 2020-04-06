【動物之森/動物森友會】網紅去朋友島搗亂狂砍樹　齊數連線8宗罪

任天堂《動物之森》系列最新作 Nintendo Switch《集合啦！動物森友會》（あつまれ どうぶつの森）推出大半個月，相信各位玩家都已經嘗過去朋友島「走水貨」的甜頭，一有時間就到朋友家串門。不過別以為朋友們會同你客氣，因為已經有不少玩家大歎朋友來島瘋狂瘋狂砍樹打石頭，獸性大發、毫不留情，見到都覺得恐怖......

最近日本YouTuber さとみ 前往朋友無人島交換物品，「順手」用朋友的DIY工具枱製作了一把斧頭。製作完成一拿上手，他就感覺到命運的感召，立刻跑出屋外瘋狂伐木砍樹，結果朋友要「強制終止」趕走 さとみ，事情才告一段落。

如果朋友來記者島砍樹打石頭，記者絕對會原地爆炸......（YouTube@さとみ）

看影片看到心都痛，不過其實瘋狂砍樹未算最恐怖。善良如記者就曾邀請朋友到自家島遊玩，不知是否平時沒有扶老婆婆過馬路，結果就發生了偷家俬、趕走大魚等8件悲慘事故，讓你嬲到想即刻搭的士到朋友面前發脾氣......

👇👇👇 齊齊數朋友登島8大罪 👇👇👇

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見到朋友的瘋狂舉動，就算數出8大罪名都難解心頭之恨，加上以下最近轉而開始學習炒賣大頭菜來個一夜暴富，結果無數「丁蟹」中伏難翻身；還有單機玩自己、鄰居好樣衰等以下10個難頂體驗，簡直寧願棄Game重投現實懷抱。

👇👇👇 即睇10個棄Game理由 👇👇👇

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剩低仲有咩理由？即刻按連結看更多：動物森友會玩家大呼難頂 齊數10大棄Game瞬間