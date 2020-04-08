復活節│馬拉松尖沙咀開倉波鞋2折起　Cath Kidston碎花袋售$100

馬拉松即日起舉辦波鞋服飾開倉大減價，Nike、Adidas、New Balance、VANS、Timberland等18個運動品牌的商品低至2折發售，同場更減價發售著名戶外品牌Columbia等戶外及旅遊用品！
馬拉松由即日起至13日，於尖沙咀海港城舉辦開倉特賣場。特賣場減價款式較為大路長青，包含不少Nike、Adidias鞋款。 其中上季被不少女生爭相入手的粉色系Adidas NMD_R1減至$490，而且多數鞋款仍有不少庫存，鞋碼尚算齊全，有興趣就要把握時間了！
記者在特賣場內挑選了21款較為流行熱門的鞋款，即刻按圖看貨！
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特賣場驚現Cath Kidston袋款
英國品牌Cath Kidston招牌復古花花手袋一直受到不少港人歡迎，不過Cath Kidston最近卻傳出陷入財困消息，並已委託破產管理人尋求賣盤，未知會否影響香港分店。不少Cath Kidston粉絲擔心以後冇袋買，不過記者在特賣場中竟然發現Cath Kidston袋款特價發售。經網店查詢，Cath Kidston背囊單品多數定價$590左右，小物袋也售約$390，而今次開倉折後價格竟見$200有找。
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同場有售運動服裝
同場也有包括Champion、Adidas、Dickies在內多個運動品牌服飾，不少單品市場價格普遍$500左右，今次開倉折後價格約在$290，還算值得入手。記者挑選了七款運動服裝，大家可以參考一下。
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選購貼士：留意商品有污跡
不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。
按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。
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【馬拉松便服及運動名牌開倉· 詳細資料】
🏠地點：時代廣場一座16樓（經2樓或9樓一座電梯大堂前往）
🏠日期：即日起 至 2020年4月13日
🏠時間：11:00 - 20:00
【條款及細則】
※ 優惠商品不設試換
※ 以下馬拉松折扣不適用於特賣場：優惠券、現金券、VIP卡
※ 付款方式：現金、信用卡(銀聯)、易辦事(EPS)
※ 付款方式：信用卡(VISA/Master/AE)（需消費滿$400以上）
※ 不接受任何電子支付方式
※ 以上優惠資料以官方公佈為準