日本推首部Tenga飛機杯自動販賣機　全天候冇尷尬解決男士需要

「人有三急」大家也聽得多，如果性急如果要解決又可以怎麼辦？北海道札幌市最近就推出全球首部「Tenga」飛機杯自動販賣機，最大好處是24小時營業，加上半遮掩式店舖設計，男士無需尷尬亦能解決「急切需要」。不少網民得知消息亦議論紛紛，「屬於男士的天堂」、「深夜應該有很多人排隊」。

「Tenga」於北海道札幌市最近就推出全球首部飛機杯自動販賣機。（Tenga官網圖片）

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「Tenga」性用品公司造福粉絲，於今月1日推出世界第一台24小時的自動販賣機，但販賣機不是放在路邊，而是以無人實體店形式設於札幌市薄野（著名紅燈區），更有門簾遮擋，讓男士可在較私隱的空間安心地購買飛機杯，無需怕尷尬。

而實體店內共有2部電視播放使用教學片段，即使是第一次使用亦無有怕。店內共設3部自動販賣機，設有年齡辨識系統，小朋友絕對不會「不小心」買到。

販賣機不是放在路邊，而是以無人實體店形式設於札幌市薄野（著名紅燈區）。（Tenga官網圖片）

Tenga發言人指，薄野區附近多是單身公寓，有不少潛在的消費客人。他們又指，單是第一日開幕，已有約300人光顧，如果銷售情況理想，不排除於將來在更多地方擺放販賣機。

不少男網民得知消息亦蠢蠢欲動，表示想嘗試如此特別的體驗，「很有趣」、「可以避開店員的眼光真好」、「決定每款也要試一遍」。

（Value Press）