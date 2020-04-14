《夫妻的世界》最強小三　心理學揭6大偷心技倆｜拍拖要考牌#25

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《夫妻的世界》 劇照

韓劇《夫妻的世界》熱播中，劇情講述原以爲是相愛的夫妻，竟因爲背叛而結束，其後更發生一連串復仇的故事。劇中25歲女星韓素希飾演的「最強小三」，讓人氣得咬牙切齒。

《夫妻的世界》 劇照

學術博客 TRUTH ABOUT DECEPTION 引述研究指，大部分外遇的發生都並非是經過計劃的，而是在某幾種情況下，情緒易受影響而出軌（Lammers, 2011），又歸納出誘發出軌的原因，亦是讓小三最易乘虛而入的6大技倆。

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