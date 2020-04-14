夫妻的世界│金喜愛對付小三9大名句　「外遇對男人來說就像排泄」

繼《愛的迫降》之後，最近又有另一套韓劇引起全城追劇潮！它就是《夫妻的世界》。這套被評為「19禁」的劇集，講述一名女醫生如何向出軌的老公報復，當中女主角說過不少對付小三的名句，大快人心。

收視屢創新高

3月27日首播的《夫妻的世界》，改編自英國劇集《Doctor Foster》，首集的收視率已經有6.26%，破了JTBC電視台有史以來最高的首播紀錄。雖然因為尺度大膽的性愛鏡頭而被評為「19禁」劇集，但仍然無損它的人氣，最新一集（第6集）的收視率更高達18.816%，有機會突破2018年劇集《天空之城》的最高紀錄。

金喜愛飾演池善雨，一間醫院的副院長，李泰吾的妻子／《夫妻的世界》劇照

向出軌老公報復

劇情講述金喜愛飾演的朴善雨，是一名女強人，於一間醫院副院長，而她的老公李泰吾（朴海俊飾）則是一名導演，事業上不少事情都要靠老婆的協助才能完成，二人育有一子李俊英。這個表面幸福美滿的家庭，卻因為李泰吾出軌而受到破壞。當池善雨發現了老公與一名財閥的女兒出軌之後，下定決心要向他們報復，準備了一連串完美計劃，讓李泰吾失去一切......

韓素希飾演呂多京，是池善雨老公李泰吾的小三，同時亦是一名財閥的獨生女／《夫妻的世界》劇照

令人大快人心的說話

除了向老公報復之外，池善雨還要對付的人，就是「小三」呂多京（韓素希飾）。在劇中，她曾經說過不少令人大快人心的話對付呂多京。《Opener》為大家整理當中最精警的9句金句。注意，下列內容含有劇透！

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學會偷心技巧

飾演呂多京的演員韓素希，因為這部劇而人氣急升，亦因此而多了「最強小三」的別稱。到底「小三」有甚麼偷心技巧，總是能讓男人一錯再錯？學術博客 TRUTH ABOUT DECEPTION歸納出誘發出軌的原因，亦是讓小三最易乘虛而入的6大技倆。

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